https://news.day.az/politics/1466981.html Посол России посетил Кяльбаджар
Посол России посетил Кяльбаджар
Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников во вторник посетил Кяльбаджарский район в ходе официального визита представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, передает Day.Az.
Напомним, целью поездки являлось создание условий для ознакомления дипломатов с фактами вандализма на азербайджанских землях в период оккупации.
В поездке принимали участие более 80 дипломатов и военных атташе из более чем 50 стран и 10 международных организаций.
Визит в Кяльбаджар являлся девятым визитом аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса на освобожденные территории страны.
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