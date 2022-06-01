Посол России посетил Кяльбаджар

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников во вторник посетил Кяльбаджарский район в ходе официального визита представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, передает Day.Az.

Напомним, целью поездки являлось создание условий для ознакомления дипломатов с фактами вандализма на азербайджанских землях в период оккупации.

В поездке принимали участие более 80 дипломатов и военных атташе из более чем 50 стран и 10 международных организаций.

Визит в Кяльбаджар являлся девятым визитом аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса на освобожденные территории страны.