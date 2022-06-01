Провокация NED и "Сети Сороса" против Азербайджана

Автор: Мехти Ахмедзаде

В преддверии международных мероприятий, которые состоятся в Баку, в частности, Гран-при Азербайджана "Формула-1", растет количество попыток провокаций против нашей страны, и это уже превратилось в традицию. Причем провокации настолько плохо проработаны, что, во-первых, они повторяют предыдущие, во-вторых, не имеют за собой никаких весомых аргументов.

Среди организаторов подобных шагов против Азербайджана часто выступают NED (National Endowment for Democracy), финансируемый США и являющийся генератором хаоса, а также "Сеть Сороса".

При поверхностном изучении каких-либо сопровождающихся катаклизмами революционных событий последних 30 лет, порой ярко и открыто, но чаще завуалированно, вырисовывается один и тот же центр - NED. Он, в основном, финансируется Конгрессом США, среди представителей которого, как мы знаем, есть купленные армянами американские политики, работающие день и ночь в попытках нанести удар по имиджу Азербайджана на международной арене. Чем занимается "Сеть Сороса", думаем, объяснять не надо, ибо его имя уже о многом говорит.

Так вот, провокаторы этих двух компашек, каждый раз в преддверии какого-либо крупного мероприятия, которое должно состоятся в Азербайджане, пытаются "кинуть ложку дегтя в бочку меда". Идей для провокаций причем у них не хватает, ибо даже после того, как их махинации разоблачаются, они прибегают к тем же самым разоблаченным методам. Например, постоянно в Сеть вбрасывается тема "убийства бездомных собак", ими внезапно начинают делиться в соцсетях.

Подобные кампании проводились и раньше, но на этот раз есть определенные нюансы, отличающие нынешнюю кампанию от предыдущих: Например, в предыдущие годы акцент делался на Баку и Сумгайыт, а на этот раз в список вошли и другие регионы Азербайджана. Одним из целевых городов теперь является и Гянджа.

Исполнительная власть города Гянджи в заявлении для СМИ опровергла сброшенную провокаторами в Интернет фейк-информацию о том, что якобы "было принято официальное решение об уничтожении собак".

Тему можно было бы рассматривать как обычную акцию любителей животных, но когда в дело вмешаются недо-СМИ, финансируемые NED и Соросом, очевидно, что действия заранее спланированы и носят антиазербайджанский характер.

Есть еще один интересный момент, говорящий о плане спонсоров-провокаторов. В заявлении ИВ Гянджи подчеркивается, что "в соответствующие правоохранительные органы отправлено обращение для расследования данного вопроса". Учитывая эту постоянно повторяющуюся из года в год "тему с собаками", вполне вероятно, что представители этих Западных организаций сами травмируют животных, чтобы потом обвинить Азербайджан в "нечеловеческом обращении". Принимая во внимание то, что в Азербайджане с любовью относятся к животным, у провокаторов не остается другого варианта собрать т.н. "доказательства", чтобы предъявить свое фейковое устаревшее обвинение. Репутация NED и "Сети Сороса" настолько сомнительна, что мы совсем не удивимся, если выяснится, что собак они убивали сами, ибо тема с истреблением бродячих собак давно используется в геополитических играх.

Фейковую кампанию, кстати, пытаются распространить не только по соцсетям, но через СМИ с сомнительной репутацией, которые известны тем, что исполняют заказы Запада. Причем в этом процессе можно наблюдать определенную синхронность. Они ведут себя точно так же, как в 2012 и 2015 годах.

Например, в 2015 году в азербайджанском сегменте социальных сетей было распространено видео, где рассказывалоcь о том, как на заводе бытовых отходов в Баку "сжигают бродячих собак". "Оперативно", как по графику, на данную провокацию отреагировала Всемирная организация защиты животных. В заявлении содержался "призыв к Азербайджану прекратить злодеяние".

Несмотря на опровержения соответствующих ведомств в Баку и заключения экспертов, подтверждающие наличие подозрительных моментов в видеороликах, никто не учел во внимание еще и то, что Азербайджан, вообще-то, подписывал Европейскую конвенцию о защите животных и что в нашей стране с любовью и заботой относятся не только к собакам, но и ко всем меньшим братьям.

Организаторы черной акции, как в 2015 году, так и сейчас, пытаются углубить пропаганду, подготавливая и распространяя "многочисленные сводки" об "убийстве бездомных собак". Тогда целью провокаторов были Европейские игры. Искусственно поднятая тема бродячих собак была использована как повод, чтобы исполнить заказ Западных фондов, целью которого был бойкот Евроигр. "Тысячи невинных животных готовятся к этому событию, проливая кровь", - нагло врали провокаторы, призывая любителей спорта и туристов не приезжать в Баку.

Подобные же действия были зафиксированы в 2012 году, до Евровидения в Баку. Тогда накануне конкурса песни также пустили утку об "очистке улиц от животных". Как вы догадались, и тогда туристов призвали не прилетать в Азербайджан.

Создается впечатление, что провокаторы собрали для себя список международных мероприятий, которые постоянно проходят в нашей стране ввиду ее растущего с каждым днем авторитета, и, не имея каких-либо "креативных идей", если так можно выразиться, постоянно используют одну и ту же устаревшую тему с собаками.

Если мы посмотрим на размах кампаний по т.н. "убийству бездомных собак" в Азербайджане, то увидим, что они проводятся не систематически, а в особых случаях. Они появляются в самые чувствительные для нашей страны моменты. Выше мы привели примеры из акций, проведенных в 2012 и 2015 годах. Позже, в 2017 году, провокации вновь начали появляться на свет. Почему в 2017? Потому в Баку именно с этого года проводится "Формула-1". В этом году вброс с "убийством собак" также совпал с началом соревнований. Целью является негативно повлиять на стремтельно растущее количество туристов, посещающих нашу страну, а затем, используя этот фактор, мол "никто не прилетел в Баку", создать негативное впечатление об Азербайджане на международном уровне. Но самым большим идиотизмом во всей этой клеветнической кампании против Азербайджана стало то, что туристам говорили, что их питомцев якобы могут убить прямо в аэропорту. Вот, это вообще ни в какие ворота не вписывается.

Таким образом и новая провокация с "бродячими собаками", запущенная в 2022 году, неслучайна. Здесь также проявляются симптомы гегемонистских игр и политических интересов. Если мы посмотрим на программы по реализации международных транспортных коридоров, таких как "Транскаспийский", "Один пояс, один путь", то увидим, что в этих программах часто упоминаются два города - Гянджа и Загатала, играющие важную роль в этих проектах. Исходя из этого, совершенно очевидно, почему в этом году лжекампании против Азербайджана начали растространяться не только в Баку, но и регионах страны. Силы, стремящиеся сорвать эти проекты, используют т.н. "массовое убийство собак" как средство давления.

Почему "бродячие собаки"?

Да просто потому что самая легкая тема, которую провокаторы могут придумать ради денег ввиду своей недалекости. Они настолько недалеки, что, видимо, не знают, что Азербайджан подписал документы по охране биоразнообразия и эффективному использованию биоресурсов и играет активную роль в реализации конвенций в этой сфере. Наша страна присоединилась к Европейской конвенции о защите животных в 2003 году, ратифицировав ее в 2007-м. В 2011 году был принят Закон о правилах животноводства. Параллельно Азербайджан присоединился ко Всеобщей декларации прав животных ЮНЕСКО. Конвенция признает право бездомных диких животных жить и размножаться в естественной среде.

Согласно статье 53 Закона Азербайджанской Республики "О животном мире", жестокое обращение с животными влечет за собой ответственность. Стоит еще отметить и религиозный фактор - убийство животного считается большим грехом. То есть религиозные и ментальные основания для заботы не только о собаках, но и любых живых существах. Одним словом, как и во всех культурных странах, в Азербайджане реализуются специальные решения и программы по защите животных, дикой природы, биоразнообразия, рациональному использованию биоресурсов.

Однако в последние годы такое гуманистическое понятие, как "защита окружающей среды", стало инструментом политического противостояния, геополитических игр, используется как механизм давления на определенные страны. Политические бизнесмены, глобальные махинаторы, центры силы эксплуатируют этот чувствительный для международного сообщества вопрос в своих интересах.

Придавая значение прогрессивным ценностям, Азербайджан проводит политику, опирающуюся только на национальные ценности, проявляет интерес к постоянному развитию отношений в качестве надежного партнера Запада, в том числе Европы, на Кавказе. Но, к сожалению, некоторые круги Запада не ценят эту реальность, и различные фонды, международные организации, связанные с иностранными государствами, проводят целенаправленную и предвзятую кампанию по дискредитации Азербайджана

Таким образом, все обвинения против нашей страны можно считать безпочвенными, ибо NED и "Сеть Сороса" в очередной раз и безуспешно пытаются создать впечатление, что в Азербайджане грубо нарушаются права человека и животных. Некоторые круги Запада целенаправленно проводят предвзятую кампанию по дискредитации нашей страны.