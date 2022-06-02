Левон Тер-Петросян назвал Армению оккупантом

Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян был и остается единственным голосом разума в Армении. Еще в начале 90-х первый президент РА предупреждал о необходимости возвращения семи районов вокруг бывшей НКАО, чтобы избежать дальнейшей катастрофы. Не послушались, а потом и вовсе скинули с поста. После апрельских боев 2016 года Тер-Петросян снова выступил с предупреждениями к армянам, точнее, к находившему на тот момент 18 лет у власти правящему режиму. Экс-президент указал, что еще через 18 лет от Армении и Карабаха ничего не останется. Он раскритиковал политику вечного противостояния с Азербайджаном и Турцией, которая всего за 18 лет привела к большим экономическим, социальным, демографическим и морально-психологическим разрушениям в Армении.

Прогнозы Тер-Петросяна не сбылись в том плане, что Азербайджан не дал Армении разрушиться окончательно и лишил ее статуса оккупанта и изгоя всего через четыре года. После 44-дневной войны первый президент Армении продолжил говорить армянам правду и критиковать карабахский клан, который теперь вздумал переиграть ее итоги и кричит о реванше. Он неоднократно советовал соотечественникам смириться с поражением и поторопиться достичь соглашения с Азербайджаном, а также задуматься о предотвращении гражданской войны внутри самой Армении.

На днях в соцсетях появились очередные продублированные на русский язык отрывки из интервью Левона Тер-Петросяна армянским каналам. "Иллюзии надо отбросить", - заявил он. Считая оккупацию районов вокруг бывшего "Нагорного Карабаха" ошибкой, политик резонно заметил, что война после этого стала неизбежной: "И после этого Алиев не должен был такого делать? Конечно, должен был". На вопрос ведущей "значит, вы оккупант", Тер-Петросян честно ответил: "Согласно международному сообществу - да".

Зульфугар Ибрагимов