Азербайджану и Швейцарии необходимо быть ближе друг к другу, чтобы противостоять новым глобальным вызовам

В Швейцарии состоялось мероприятие, посвященное Дню независимости Азербайджана и 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на швейцарское издание Neue Schweizer Zeitung, посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров подчеркнул, что малым, но важным странам необходимо быть ближе друг к другу, чтобы противостоять новым глобальным вызовам.

"Я и мэр Берна, Его Превосходительство Алек фон Граффенрид выступили по этому поводу согласованной позицией в наших выступлениях по случаю Дня независимости Азербайджана и 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Швейцарией", - написал он.

Искендеров отметил, что мероприятие включало в себя музыкальную программу, в которой приняли участие ансамбль "Мугам Карабах" (Карабах) под руководством известного азербайджанского певца Мансума Ибрагимова и очаровательная скрипачка Джейла Седова.

"В программе концерта появилось еще одно направление мировой политики: культура объединяет людей, сближает их души друг с другом".

Азербайджан и Швейцария сотрудничают в различных секторах экономики. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 21 января 1992 года.

В ненефтяном секторе между Баку и Берном налажено взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, в 2022 году в Баку состоится заседание Комитета по торгово-экономическим отношениям между Швейцарией и Азербайджаном.

Объем торговли между двумя странами в 2021 году составил 457,2 млн долларов США, при этом экспорт достиг 272,5 млн долларов США, а импорт - 184,7 млн долларов США.