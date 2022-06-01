Азербайджанские дети, ставшие жертвами армянского террора и оккупации

Автор: Мехти Ахмедзаде

Чем террор отличается от войны? На войне воюют солдаты. Даже партизанская и диверсионная война - это удары по военным объектам, коммуникациям, заводам. А террористы изначально выбирают в качестве мишеней ни в чем неповинных людей - стариков, женщин, детей. Учитывая, что сегодня, 1 июня, Международный день защиты детей, правильно было бы напомнить о том, какие злодеяния совершали армяне в отношении в ни в чем неповинных азербайджанских детей.

Мирное население Азербайджана, в том числе и дети, становились жертвами армянских агрессоров, которые, прогоняя азербайджанцев, не видели разницу между военным, стариком, женщиной или ребенком. Во время Первой Карабахской войны армяне убивали всех, кто попадется на глаза.

Однако, преступления Армении не закончились на этом. Террор в отношении детей был продолжен и во время 44-дневной войны, которую армянские оккупанты позорно проиграли и Ереван, прогнувшись, подписал капитуляцию.

ВС Армении не раз подвергли обстрелу Гянджу, причем беспринципный противник целенаправленно направлял ракеты на мирно спящие жилые кварталы, где в домах спали ничего неподозревающие дети. По городу были нанесены удары 4 октября, утром 8 октября, а также ночью 11 и 17 октября 2020 года. В результате этих атак погибли шестеро детей. Регулярно армянами обстреливалась и Барда, где также были жертвы среди детей.

Как видим, оккупанты бесчестные и не имеют воинской чести. Кровь и боль погибших на совести армянской стороны, армянских военных, которые специально выбирали целью мирные азербайджанские города.

Современная история войн не помнит такого варварства, какое было продемонстрировано армянами, когда разрушались целые города, села, вырезалось все население. Стоит лишь вспомнить известный всему миру геноцид в Ходжалы 1992 года, когда армяне не щадили даже младенцев. В результате массовой резни были убиты 613 человек, 63 из которых были ни в чем неповинными детьми. Армянские оккупанты добивали раненых, снимали скальпы со своих жертв, выкалывали глаза, отрезали пленным головы, сдирали кожу, вспарывали животы беременным и потрошили младенцев.

Армяне устроили резню и в селе Гарадаглы Ходжавендского района, селе Агдабан Кяльбаджарского района, в Баллыгае Геранбойского района. В последнем случае армянские диверсанты проникли на территорию района в 5 часов утра группа в составе 10-12 человек. Ими были убиты с особой жестокостью 24 гражданских лица, среди них - 6 малолетних детей, в том числе 6-месячный ребенок. Уходя, боевики сожгли тела некоторых убитых.

Не забудем мы и убийство Захры Гулиевой. Впереди у нее была целая жизнь. Жизнь, в которой многое еще предстояло постичь и испытать впервые: первые шаги, первые слова, первые сказки, первые радости и огорчения, первую любовь, счастье материнства. Жизнь, которую подло и коварно оборвали армянские вандалы...

"4 июля около 20:40 вооруженные силы Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1966 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2016 года рождения. Гулиева Салминаз Ильтифат гызы, 1965 г.р., получившая осколочное ранение, была госпитализирована и прооперирована", - говорилось в сообщении Минобороны Азербайджана, опубликованном в начале июля 2017 года.

Чем она - совсем еще маленький ребенок - провинилась в глазах армянских варваров? Ненависть у армян настолько глубока, что причиной для убийства стало лишь то, что девочка была азербайджанкой.

Это самые громкие из фактов, получивших широкую огласку, но ими преступления армянской армии не ограничиваются. Всего в ходе карабахского конфликта армянами были убиты 193 ребенка, число раненых детей исчисляется сотнями. Азербайджанские земли были буквально залиты невинной кровью, а оккупанты все 30 лет оккупации ходили по костям младенцев. При этом за всю его историю не было ни единого случая, когда от рук азербайджанца погиб бы армянский ребенок, ибо азербайджанский солдат детей не убивает.

Сколько еще азербайджанских детей должно погибнуть и пострадать, чтобы мир, наконец, содрогнулся и прозрел - это не случайные жертвы войны, это - почерк армянских головорезов, в чем когда-то хладнокровно признался армянский президент, говоря о Ходжалинском геноциде. Уйти от ответственности за военные преступления, неоправданную жестокость, этнические чистки, геноцид и уничтоженные города и села армянам, конечно же, не удастся. Азербайджан будет продолжать доводить до мировой общественности все факты преступлений Армении. Сегодня, в Международный день защиты детей, мир должен говорить и об этих трагедиях.