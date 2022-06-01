Администрация Байдена уделяет особое внимание взаимовыгодному сотрудничеству с Азербайджаном

Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надёжного партнёра Европы в энергетической сфере. В настоящее время, когда многие страны Запада столкнулись с непростой ситуацией в связи с перебоями в поставках энергоносителей, Азербайджан еще больше укрепляет свои позиции на международных рынках энергоресурсов.

Об этом Day.Az сказал американский аналитик, писатель и обозреватель Пол Гобл.

Как отметил наш собеседник, письмо Президента США Джо Байдена, которое было зачитано советником заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаурой Локман на церемонии открытия Бакинской энергетической недели, стало одним из самых ярких событий мероприятия.

"С начала года Президент Джо Байден отправил уже третье письмо Президенту Ильхаму Алиеву. На мой взгляд, это еще один показатель повышенного внимания, которое Вашингтон придает Баку. Отношения между США и Азербайджаном основываются на взаимном доверии и сотрудничестве, при этом есть немалый потенциал для их дальнейшего расширения", - полагает Гобл.

Американский аналитик подчеркнул, что в настоящее время Вашингтон полностью поддерживает энергетическую политику Баку.

"Подтверждением тому являются как частые письма Байдена, так и телефонные переговоры госсекретаря Энтони Блинкена с лидером Азербайджана. В Белом доме относятся с уважением к сбалансированной внешней политике Азербайджана. Вашингтон может предложить привлекательные для Баку идеи кооперации, например, диверсификацию энергоресурсов Азербайджана", - резюмировал Пол Гобл.

Абдул Керимханов