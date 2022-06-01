https://news.day.az/politics/1467148.html Али Асадов и bp обсудили перспективы развития сотрудничества Азербайджана с компанией
Али Асадов и bp обсудили перспективы развития сотрудничества Азербайджана с компанией
1 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с исполнительным вице-президентом компании bp по добыче и операциям Гордоном Биррелом и региональным президентом по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джоунсом.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и bp.
Была подчеркнута важность проектов, реализуемых компанией bp в Азербайджане. В этом контексте были затронуты переговоры с компанией о строительстве солнечной электростанции на освобожденных от оккупации территориях.
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