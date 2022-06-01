Азербайджан и Камбоджа обсудили перспективы сотрудничества

1 июня этого года состоялось третье заседание в рамках политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Камбоджи.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, азербайджанскую сторону на консультациях представлял заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, камбоджийскую - государственный секретарь (заместитель министра) министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Чем Видья.

В ходе заседания были обсуждены текущее состояние отношений между двумя странами, перспективы расширения и развития сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Замминистра Эльнур Мамедов подробно проинформировал о постконфликтной ситуации в регионе, процессе разминирования, а также о восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

На встрече также были обсуждены перспективы сотрудничества двух стран в рамках международных организаций, в том числе Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения и Камбоджи в качестве председателя Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (ASEAN).

В заключение встречи было подписано "Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Камбоджи об освобождении от виз лиц, имеющих дипломатические паспорта".