Мустафа Шентоп прибыл с визитом в Азербайджан

2 июня делегация во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом прибыла в Азербайджан для участия в 7-м Международном конгрессе социальных наук "İNCSOS-Qarabağ".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, делегацию парламента Турции встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Фазиль Ибрагимли, глава межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи и другие официальные лица.