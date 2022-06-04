Стратегия Президента Ильхама Алиева обеспечивает феноменальный успех нефтегазовой политики Азербайджана

Автор: Мир-Юсиф Мирбабаев, нефтехимик, доктор наук, профессор АТУ, автор научных трудов и книг по истории нефтяной промышленности, в том числе "Краткой истории азербайджанской нефти"

Продолжается Бакинская энергетическая неделя, объединившая основных участников глобального энергетического рынка и вовлеченных в него международных компаний. В рамках Недели открылась и 27-я Международная выставки "Нефть и газ Каспия".

Первая Международная выставка и конференция нефти и газа прошла в Баку 24-28 мая 1994 года. С тех пор выставка стала традиционной и в нынешнем году проводится уже в 27-й раз.

О важности и необходимости международных нефтегазовых выставок и конференций, проводимых с 1994 года в Баку, написано и сказано много. Самое важное, на мой взгляд, это то, что эти выставки поэтапно и методично способствовали успешному развитию нефтегазового дела в Азербайджане, что в конечном счете привело к ускоренному осуществлению таких значимых проектов мирового масштаба, как Трансанатолийский трубопровод (TANAP), Трансадриатический трубопровод (TAP), являющихся сегментами грандиозного Южного газового коридора. Неслучайно, выступая на открытии выставки, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Южный газовый коридор - это проект, которым мы можем гордиться. ЮГК протяженностью 3500 км стал одним из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века.

И в этом, безусловно, заслуга Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, который в сложный для страны период сумел добиться подписания на очень выгодных для республики условиях первого нефтяного контракта Азербайджана - по месторождению Азери-Чираг-Гюнешли. Этот контракт, подписанный 20 сентября 1994 года, вошел в мировую нефтяную историю как "Контракт века". Сумма контракта оценивалась в 13 миллиардов долларов.

Надо сказать, что подписание "Контракта века" не проходило безмятежно, скептиков хватало на каждой стадии его осуществления, и только мудрая и взвешенная политика Общенационального лидера привела к осуществлению этого уникального по своему масштабу проекта. Ну как здесь не вспомнить слова китайского философа Конфуция: "То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью".

По данным на 1899-1901 годы по абсолютному количеству добытой нефти бакинская нефтяная промышленность занимала первое место в мире, дав 11,5 миллионов тонн нефти. Для сравнения - в США было добыто 9,1 миллиона тонн. "Контракт века" позволил азербайджанской нефтяной промышленности вернуть свой былой авторитет. А в начале XXI века республика превратилась еще и в мощного газового экспортера в Каспийском регионе. Стратегия, разработанная Общенациональным лидером Азербайджана и продолженная Президентом Ильхамом Алиевым, превратила республику в важного поставщика на европейские рынки и нефти, и газа. Пусть не в самого крупного, но надежного и востребованного, что особенно ярко проявляется в нынешней ситуации в мире.

В настоящее время энергетическая стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечивает феноменальный успех нефтегазовой политики республики. Спрос на азербайджанское углеводородное сырье среди европейских стран неуклонно растет. Республика может предоставить наилучшие транзитные возможности для заинтересованных стран. И, наконец, Азербайджан является одной из привлекательных и надежных стран для иностранных инвестиций.

В заключение приведу слова из письма Президента США Джозефа Байдена, которое было зачитано советником заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаурой Лохман на церемонии открытия Бакинской энергетической недели: "Диверсификация как никогда важна для достижения наших целей энергетической безопасности. Азербайджан также имеет решающее значение для реализации огромного потенциала транскаспийского сотрудничества, чтобы помочь стабилизировать рынки в регионе и во всем мире. Азербайджан играет решающую роль в содействии стабилизации энергетической безопасности Европы, в том числе через Южный газовый коридор".

Сказано четко, объемно и очень справедливо.