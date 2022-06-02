Историческая победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне воодушевила весь тюркский мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал ректор Университета АDА Хафиз Пашаев, выступая на церемонии открытия Международного конгресса социальных наук, проводимого в университете.

Он отметил, что освобождение азербайджанских земель от оккупации стало особой страницей в истории страны.

"Участники конгресса посетят Шушу и увидят последствия армянского вандализма, а также ознакомятся с проводимыми там строительными и восстановительными работами", - добавил ректор вуза.

Он также рассказал о важности проведения этого конгресса.

"Я искренне приветствую участников конгресса в Университете АDА. Нам очень приятно видеть здесь председателя Великого национального собрания Турции Мустафу Шентопа, председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову, ректоров многих университетов, других представителей сферы образования. Я верю, что будет много интересных и продуктивных дискуссий, и будут установлены новые связи. На этот конгресс прибыло более 520 гостей, направили свои научные исследования более 1000 ученых. Этот конгресс приведет к укреплению наших академических связей и усилит сотрудничество между университетами", - сказал Хафиз Пашаев.