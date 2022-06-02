Дальновидная энергетическая политика Президента Ильхама Алиева способствует росту авторитета Азербайджана в мире

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

О том, что можно и нужно вкладывать в понимание слова "патриотизм", сказано и написано очень много. Но что такое любовь к Родине, воплощенная в реальных шагах по ее превращению в могучее, процветающее государство, пользующееся заслуженным авторитетом во всем мире? Ответ на этот вопрос дают действия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он является политическим деятелем, который добился урегулирования "замороженного" конфликта, вопреки позиции и планам ведущих мировых держав. Ни один иной "замороженный" конфликт не был "разморожен" с учетом интересов страны, территории которой были оккупированы.Только Азербайджан, возглавляемый блестящим стратегом и тактиком политических противостояний Ильхамом Алиевым сумел освободить свои земли.

Это была, есть и навсегда останется в мировых учебниках истории и геополитики победа точного, прагматичного, выверенного расчета шагов, которые привели в итоге к величайшему триумфу. Это была победа над мировым армянством, которое имеет многовековую историю и является очень влиятельной силой, подчиняющей себе политиков в самых разных странах мира.

Мы видим, как мировое армянство продавливает принятие выгодных ему решений в диапазоне от США до Франции. Но в случае с нашей страной у него ничего не получилось. Почему? Ответ очевиден. Потому, что во главе нашей страны стоит любящий сын своей страны, своего народа, гроссмейстер мировой политической игры Ильхам Алиев. Которому аплодируют ныне везде.

Вспомним тон и смысл всех поздравлений в адрес главы нашего государства со стороны руководителей ведущих мировых держав. Итак, Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В письме содержалось признание, что Азербайджан сыграл важнейшую роль в переломный момент в обеспечении энергетической безопасности во всем мире.

"Азербайджан играет решающую роль в содействии стабилизации энергетической безопасности Европы, поставляя важное для Украины топливо через Южный газовый коридор", - признает в письме Президент США. Это признание гигантских заслуг нашей страны и лично Президента Ильхама Алиева. Довольно небольшая по мировым меркам страна способна играть столь существенную роль в глобальных мировых процессах!

При этом, развивая отношения с США и поддерживая энергетическую безопасность Европы, Азербайджан имеет показательно выверенные, взаимовыгодные и взаимно уважительные отношения с Россией. Вспомним, что Президент России Владимир Путин в поздравительном письме главе нашего государства по случаю Дня независимости республики, отметил успехи, достигнутые Азербайджаном в социально-экономическом развитии, подчеркнул, что наша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.

Также напомню, что и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин указал недавно на то, что политическое взаимодоверие между двумя странами углубляется, сотрудничество по совместному проекту "Один пояс, один путь" активно продвигается и взаимодействие на международной арене становится все более тесным. "Я придаю особое значение развитию китайско-азербайджанских отношений", - подчеркнул он.

Да, укреплению отношений с Азербайджаном придают особое значение и в НАТО, и в ОДКБ, и в ТС, и в ЕС, и в Израиле, и в Иране. При этом, особняком стоят отношения с братской Турцией. Они доведены до самой высокой точки. Также замечу, что огромным авторитетом и уважением Азербайджан пользуется в мусульманском мире, при этом проводя политику мультикультурализма и уважения ко всем религиям и культурам.

Это и есть пример политического патриотизма. Президент Азербайджана Ильхам Алиев доказал свою безмерную любовь к Родине освободив от оккупантов Карабах, превратив Азербайджан в важнейший элемент мировой геополитики и геоэкономики. Он проявляет свою любовь к родному краю, конкретными шагами по укреплению нашего государства.

Вспомним, что только за последнее время с участием Президента Ильхама Алиева прошло три грандиозных мероприятия. Это - состоявшаяся в конце апреля в Университете АДА международная конференция на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество". Это - фестиваль авиации, космонавтики и технологий Teknofest. Это- 27-ая международная выставка нефти и газа Каспия, проходящая в рамках Бакинской энергетической недели.

Все три эти мероприятия объединяет одно - они являются доказательством мощи Азербайджана, роста его авторитета в мире. От Вашингтона до Москвы, от Пекина до Брюсселя Азербайджан завоевал репутацию надежной страны, которая соблюдает свои обязательства. В столицах мировых держав признают Азербайджан ведущим государством Южного Кавказа, все амбиции которого обоснованы и всегда реализуются. А это - залог наших новых, будущих, великих побед. В основе которых будет стоять блестящая стратегия и тактика, а главное глубочайшая, невероятная любовь к Родине Президента Азербайджана Ильхама Алиева.