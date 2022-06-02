Азербайджано-турецкое единство и солидарность являются главным фактором, обеспечивающим мир и сотрудничество в регионе

В Университете АDА при совместной организации Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, Великого национального собрания Турции и Международного Балканского университета проходит VII Международный конгресс социальных наук, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отметила на мероприятии председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, посвящение VII Международного конгресса социальных наук Карабаху имеет большое значение. Очень важно, чтобы реалии, связанные с Карабахом, доносились до академических кругов, и отражаясь в научной литературе, передавались будущим поколениям.

По ее словам, другой важной целью конгресса является рассмотрение политических, исторических, социологических и культурных основ, перспектив развития отношений между братскими странами, а также разработка новых идей и инициатив, которые внесут вклад в этот процесс. Данные вопросы отражены в темах заседаний конгресса.

Гафарова также подчеркнула, что освобождение азербайджанских земель от оккупации и последовавшие за этим процессы показали, что азербайджано-турецкое единство и солидарность являются главным фактором, обеспечивающим мир, безопасность, сотрудничество и процветание в регионе. Этот союз отвечает интересам всех стран, включая братские тюркские государства.

"Обеспечение территориальной целостности Азербайджана создало новые возможности для укрепления единства тюркского мира", - сказала она.