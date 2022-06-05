Азербайджан в перспективе может стать крупным транзитером туркменского и даже казахстанского газа в Европу

Уже долгое время Азербайджан играет важную роль в оказании помощи Европе в обеспечении ее энергетической диверсификации. В 2006 году в Турции в порту Джейхан прошла церемония открытия нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. С 31 декабря 2020 года в Европу поступает газ через Южный газовый коридор. В частности, азербайджанский газ представляет важное значение для Юго-Восточной Европы. Для Балканских стран покупка природного газа из Азербайджана имеет стратегический интерес и открывает новые возможности для бизнеса, которых раньше не было.

Об этом в интервью Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

При этом наш собеседник отметил, что, к сожалению, Азербайджан поставляет всего 10 млрд.м3 природного газа в Европу и 6 млрд. м3 в Турцию по Южному газовому коридору.

"Для сравнения объём поставок российского газа в ЕС в 2021 году составил 155 млрд. м3. То есть азербайджанский газ не является конкурентом российского газа. Однако газ из Азербайджана поможет Европе в целом диверсифицировать источники поставок, что помогает создать гораздо больше положительной для всего трансатлантического сообщества стратегической динамики", - заявил он.

Экс-посол США в Азербайджане сообщил, что Азербайджан поставляет в Украину топливо в гуманитарных целях в небольших объемах, в частности, для карет скорой помощи и автомобилей пожарных расчетов.

"Но если станет возможным привлечь большие объемы туркменского газа через Азербайджан в Турцию и Европу, газ может поступать вплоть до Украины. И тогда мы станем свидетелями, что Азербайджан играет гораздо большую роль в энергетической безопасности Украины", - считает он.

Далее Мэтью Брайза напомнил, что сотрудничество между США и Азербайджаном в области энергетической безопасности получило стремительное развитие с конца 1990-х годов.

"Баку является надежным партнером Вашингтона в сфере безопасности в контексте террористической атаки 11 сентября и войн в Афганистане и Ираке. Сотрудничество будет продолжаться и активизироваться", - сообщил американский политолог.

Как полагает наш собеседник, основную часть работы по энергобезопасности ЕС выполнили США с помощью стран Южного Кавказа и Турции.

"В качестве примера можно отметить поддержку и содействие появлению нефтепроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, Южно-Кавказского газопровода, а теперь и Южного газового коридора. Сегодня именно США уговаривают своих европейских союзников очнуться и ускорить процесс диверсификации поставок природного газа, добиваясь реализации Южного газового коридора. Теперь настал момент реализовать Азербайджан в качестве транзитного государства для доставки туркменского газа и, может быть, казахстанского газа в Европу. Также США поддерживает приток инвестиций в месторождения Абшерон и Азери-Чираг-Гюнешли.

В вопросе безопасности в этнической сфере Азербайджан важен для США, потому что в стране светское общество, где чтут и берегут свои традиции и обычаи, а многоконфессиональность и толерантность преобладают в азербайджанском обществе. Все культуры и традиции гармонично сочетаются в Азербайджане, будь тоиудаизм, христианство, ислам или зороастризм. Это очень важно с точки зрения долгосрочной безопасности и стабильности", - заключил Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов