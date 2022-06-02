Нефтегазовая стратегия Президента Ильхама Алиева как пример геополитического прорыва Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Азербайджан на протяжении многих лет проявил себя в качестве самого надежного энергопартнера. Об этом заявил министр энергетики Болгарии Александр Николов в первый день конференции в рамках Бакинской энергетической недели. Эту же мысль, с теми или иными небольшими отличиями, озвучивают за последние годы политики из самых разных стран мира.

Звучит и иная мысль. О том, что сейчас Европе как никогда важна конкурентоспособность и диверсификация энергопоставок", что сильно увеличивает роль и значимость Азербайджана. "Южный газовый коридор (ЮГК) является чрезвычайно важным для Италии и Европы", заявила заместитель министра по вопросам экологического перехода Италии Ванния Гава.

Собственно, даже Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и указал на то, что наша страна играет важнейшую роль в переломный момент в обеспечении энергетической безопасности во всем мире. И тут нельзя не отметить личную заслугу Президента Азербайджана Ильхама Алиева в реализации данного проекта.

Напомню, что совместная декларация о "Южном газовом коридоре" была подписана в начале 2011 года между главой нашего государства и председателем Еврокомиссии. А уже 29 мая 2018 года в Баку, на Сангачальском терминале, Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал старт работе первого этапа Южного газового коридора. В итоге, 12 мая 2018 года, с участием Президентом Азербайджана, Турции и Украины состоялась церемония открытия Трансанатолийского газопровода в турецком городе Эскишехир.

Это было начало новой эры в плане обеспечении энергетической безопасности Европы. Важно указать также на то, что наш природный газ является важным фактором и для братской Турции. Уже звучали заявления о том, что Азербайджан планирует в 2022 году нарастить экспорт газа в Европу и Турцию до 16 млрд куб. м. Также замечу, что Азербайджан также договорился о дополнительных поставках газа в Турцию с 2023 года в объеме 3,5 млрд куб. м. (9,5 млрд кубометров против текущих 6 млрд)

Говоря про взаимодействие двух братских стран по столь важному вопросу хочу напомнить, что в Шушинской декларации, подписанной между Азербайджаном и Турцией 15 июня 2021 года в городе Шуша была отмечена важная роль сторон в реализации данного проекта в рамках энергетической безопасности региона и Европы.Таким образом, растет геополитическая значимость как Баку так и Анкары.

"Мощность последнего сегмента - Трансадриатического газопровода составляет 10 млрд. куб. м газа в год. И сейчас мы думаем о его увеличении, поскольку на это есть спрос. Но это потребует времени, немалых финансовых затрат и тесной координации и сотрудничества, активного диалога со всеми вовлеченными странами. Мы к этому готовы. Министр энергетики и SOCAR уже получили мои инструкции. И мы в процессе активных переговоров", заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Это был четкий "меседж" всем ведущим мировым государствам- Азербайджан готов и способен играть более существенную роль в диверсификации газовых поставок в Европу, но тут необходимо, чтобы и на Западе перешли от слов к действиям, ускоренно и финансово проявив заинтересованность в поддержке этих планов Азербайджана. Уверен, что в конечном итоге так оно и произойдет.

Потому, что наша страна давно и прочно проявила себя в качестве надежного поставщика нефти и газа. Да, нужно вспомнить о том, что много лет назад, когда наша страна только собиралась претворять в жизнь проект Баку-Тбилиси-Джейхан, было много, зачастую носивших характер откровенно заказных, статей про то, что у Азербайджана якобы отсутствует достаточное количество нефти для того, чтобы новый крупный трубопровод себя оправдан.

Время доказало абсурдность этих заявлений. Как известно, 4 июня 2006 состоялась первая прокачка нефти. А 13 июля 2006 года в Турции состоялась официальная церемония открытия нефтепровода, в которой приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, тогдашние Президенты Турции и Грузии, генеральный директор компании BP лорд Джон Браун, а также премьер-министры, главы МИД и министры энергетики около 20 стран.

Это был огромный нефтяной и геополитический прорыв нашего государства. И теперь мы видим, что Азербайджан стал мощным нефте-газовым государством, увеличивающим свою геополитическую значимость. Все это играет огромное значение в плане достижения таких важных задач, как противостояние мировому армянству, которое, как мы видим жаждет реванша за свое поражение в 44-дневной войне. Их планам, конечно же, не суждено сбыться. Потому, что Азербайджан уже стал экономическим, политическим и военным лидером Южного Кавказа, значимость которого для мира будет только возрастать. Тогда как Армения была и остается классическим "чемоданом без ручки".