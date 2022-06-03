МИД распространил заявление в связи с 30-летием членства Азербайджана в ЮНЕСКО

"3 июня 2022 года исполняется 30 лет членству Азербайджанской Республики в ЮНЕСКО. За прошедшие три десятилетия отношения сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО развивались по восходящей линии, и наша страна стала надежным партнером по обеспечению мира и безопасности во всем мире на всех международных платформах, участником которых она является, в том числе в рамках ЮНЕСКО".

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел по случаю 30-й годовщины членства Азербайджанской Республики в ЮНЕСКО.

В заявлении отмечается, что Азербайджан, оставаясь верным целям и принципам ЮНЕСКО и продолжая деятельность по всем приоритетным направлениям организации, сегодня является одним из самых активных членов ЮНЕСКО.

"3 города Азербайджана - Баку, Гянджа и Габала - входят в сеть обучающих городов ЮНЕСКО, а Баку, Шеки и Лянкяран - в Сеть творческих городов организации. Азербайджан является мультикультурной страной, все памятники на его территории охраняются на государственном уровне, а к представителям всех религий и их культуре относятся с уважением", говорится в заявлении.