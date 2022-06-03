Армения пытается обострить ситуацию на границе

С вечера 2 июня до ночи 3 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа и Ашагы Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу с применением гранатометов и крупнокалиберного оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Зейлик и Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Об этом Day.Az сообщили в Минобороны:

"Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры. Потерь среди личного состава и техники нашей армии нет. В настоящее время оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.

Армянская сторона пытается обострить ситуацию на государственной границе, используя крупнокалиберное оружие, чтобы отвлечь внимание общественности от происходящих внутри страны процессов.

Заявляем, что вся ответственность за последствия провокаций, совершенных противоположной стороной, лежит на военно-политическом руководстве Армении".