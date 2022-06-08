Армения снова доказала, что не способна строить межгосударственные отношения на равных

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол

Сепаратисты, окопавшиеся в зоне временного пребывания российского миротворческого контингента на землях Азербайджана, пытаются сегодня добиться от Еревана признания их пресловутой "независимости". Об этом сообщают армянские сайты, озабоченные отсутствием реакции со стороны Республики Армения. Отделение от Азербайджана нескольких его армянонаселенных районов поддерживалось, но не признавалось Арменией в течение почти тридцати лет оккупации и, конечно же, не будет признано теперь. Однако на фоне активизировавшегося под нажимом Европы процесса нормализации между Баку и Ереваном, обострившиеся усилия сепаратистов выглядят примечательно. И могут рассматриваться двояко: либо как паника сепаратистов из-за успешности процесса, либо как желание Еревана увернуться от переговоров, вновь разыграв карту "самоопределения".

Давайте посмотрим.

В начале апреля в Брюсселе состоялась встреча вначале личных представителей, а затем самих глав Азербайджана и Армении. Это было продолжение декабрьской брюссельской встречи. По результатам президент Совета Евросоюза Шарль Мишель сделал свое второе заявление, в соответствии с которым до конца апреля Республикой Армения должна была быть сформирована совместная двусторонняя комиссия по делимитации и демаркации границы и обеспечению безопасности. Был прописан даже мандат этой комиссии. Предполагалось формирование рабочей группы под руководством министра иностранных дел Азербайджана по подготовке текста мирного договора.

До и после этой встречи армянская сторона делала заявления, что они принимают 5 азербайджанских принципов, выдвинутых в отношении содержания мирного договора. Азербайджанская сторона позитивно восприняла эти заявления.

Однако после всего этого, Пашинян совершает визит в Москву, по итогам которого сделал заявление о наличии у армянской стороны неких 6 собственных принципов. Далее следуют заявления секретаря Совбеза Армении и посла по особым поручениям, которые возвращают состояние переговорного процесса практически в довоенный период (вопрос статуса, обеспечения безопасности армян Карабаха, вопрос прекратившей свое существование Минской группы ОБСЕ). Что свидетельствует о желании армянской стороны либо затормозить мирный процесс, либо выйти из него. Ей это не впервой.

Итак, до конца апреля вышеназванная комиссия так и не была создана. Лед вроде как тронулся после состоявшейся 22 мая третьей встречи в Брюсселе Президента Ильхам Алиев и премьера Никола Пашиняна. Шарль Мишель снова выступил с заявлением и был очень оптимистичен. Реальность же такова, что на сегодняшний день ни по одному из вопросов армяно-азербайджанской повестки не подписано ни одного документа и не принято ни одного практического решения. Имели место три заявления, сделанные лидерами при посредничестве России, и столько же - при посредничестве Брюсселя. Однако, ни одного подписанного конкретного решения по какому-либо из стоящих в повестке дня вопросов нет. По той причине, что Армения, делая шаг вперед, после этого обязательно делает несколько шагов назад. Показав на своем примере, что лишенная самостоятельности, суверенитета страна не способна адекватно вести переговоры с соседями. Ей требуется помощь для продвижения необоснованных притязаний и давления на Азербайджан. Республика Армения не способна цивилизованно отстаивать свои интересы и строить на равных межгосударственные отношения.

Полтора года, в течение которых армянская сторона затягивает переговорный процесс, негативно влияют на азербайджанское общественное мнение. Мирный договор и договор по границе должны поставить точку в данном конфликте, не допустить возобновления боевых действий. Препятствование этому со стороны Республики Армения убеждает азербайджанский народ и мировую общественность в том, что обеспечить безопасность и мир на Южном Кавказе возможно, лишь принудив к этому Ереван силой.

Коснемся позиции Евросоюза в отношении Зангезурского коридора. В последнем пункте Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года зафиксировано, что "контроль за транспортным сообщением (в коридоре - Н.А.) осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России". Однако еще в декабре 2021 года Шарль Мишель в своем заявлении отметил, что поддерживает принцип суверенитета государств над коммуникациями, пролегающими по их территориям. Очевидно отличие позиции Европы в пику интересам России.

Азербайджан привержен своим обязательствам, но в то же время его вполне устроит вариант самостоятельной охраны Лачинского коридора на паритетных началах с Зангезурским. Единственное, что необходимо иметь в виду, это временный статус Лачинского коридора до вывода РМК с его территории и постоянный статус Зангезурского, поскольку это вытекает из Заявления от 9/10 ноября 2020 года.

Затягивание Республикой Армения выполнения своих обязательств по открытию Зангезурского коридора привело к подписанию Азербайджаном Меморандума с Ираном об открытии альтернативных коммуникаций. Это должно стать тревожным сигналом для Армении, которая может так и остаться тупиком региона, изолированным от развития.

Учитывая все вышеизложенное, можно ли однозначно оценивать процесс нормализации как успешный? Сомнительно.