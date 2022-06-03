https://news.day.az/politics/1467635.html Морские пехотинцы Азербайджана выполнили поставленные задачи - ВИДЕО
Морские пехотинцы Азербайджана выполнили поставленные задачи - ВИДЕО
В ВМС проводится "Курс спецназа SAT" для морских пехотинцев, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
На курсе военнослужащие выполняют различные задачи на физическую и психологическую выносливость.
Все поставленные задачи, направленные на повышение выносливости участников, успешно выполняются даже в самых сложных условиях в дневное и ночное время.
"Курс спецназа SAT" продлится до 22 октября.
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