Морские пехотинцы Азербайджана выполнили поставленные задачи

В ВМС проводится "Курс спецназа SAT" для морских пехотинцев, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На курсе военнослужащие выполняют различные задачи на физическую и психологическую выносливость.

Все поставленные задачи, направленные на повышение выносливости участников, успешно выполняются даже в самых сложных условиях в дневное и ночное время.

"Курс спецназа SAT" продлится до 22 октября.