Президент Ильхам Алиев задал высокую планку на мировом энергетическом рынке

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

В свое время, когда Азербайджан сделал энергетический фактор главным вектором развития, сторонние взгляды были не очень оптимистичными. Наоборот, присутствовал пессимизм, мол, Азербайджан станет очередной жертвой нефти и газа, потому как страны, располагающие большими запасами углеводородов, как правило, превращались в сырьевой придаток полюсов силы. В таких странах кучка людей жила припеваючи, а прочее население влачило жалкое существование.

Конечно, такие страны есть. Есть и другие, которые превращали наличие больших запасов не только в стартовое преимущество, но и умудрялись на нем выстраивать репродуктивные конфигурации. В этом плане Азербайджан являет собой прекрасный пример. Мы не только эффективно реализуем фактор наличия у нас больших запасов нефти и газа, но не останавливаемся на каких-то преференциях, позволяющих сводить концы с концами. Наоборот, Азербайджан строит несырьевую экономику, несмотря на то, что углеводороды продолжают играть в мире первостепенную роль.

Лет 15-20 назад в зарубежных СМИ и на международных мероприятиях зазвучали мнения о том, что сфера нефти и газа завершается и пора думать об альтернативных источниках энергии. Как видим, это была своеобразная игра транснациональных компаний, которые пытались усыпить бдительность определенных кругов в некоторых странах, так или иначе связывавших свое будущее с нефтью и газом. Кроме того, эти компании пытались формировать выгодную для себя конъюнктуру на энергетических рынках. Мы застали времена, когда баррель нефти стоил выше 200 долларов, застали и период ее резкого падения. Этот процесс тоже был инициирован транснациональными компаниями и политическими кругами, которые плясали под их дудку. Делалось это с целью нанести максимальный урон экономикам недружественных стран, которых Запад причисляет к "оси зла". Это Иран, Россия, Сирия и другие страны, представляющие определенную опасность с точки зрения западных кругов.

Резкое снижение цен действительно больно ударило по тем странам, которые довольствовались только производством и экспортом нефтегазовых ресурсов. В этом ряду, к счастью, не оказался Азербайджан. Еще Общенациональный лидер Гейдар Алиев говорил, что мы не можем довольствоваться лишь запасами сырья, мы должны думать о развитии нефтехимии, новых технологий. Нельзя продавать сырой продукт. Его надо дорабатывать, обрабатывать, производить на его основе новые продукты. А сегодня страна успешно развивает и ненефтяной сектор.

Все, что связано с нефтью и газом, показывает, насколько расторопно мы ставим цели и задачи, как четко выстраиваем отношения с партнерами и как умеем предвосхищать новые вызовы. Например, сегодня мы видим, какое значение приобретает газ, насколько Европа охвачена паникой в виду украинского кризиса и того, что необходимо ограничить финансовые возможности России.

В этом свете Азербайджан приобрел сегодня очень важное значение в международной энергетической политике и геополитике евразийского пространства. Потому что мы можем видеть силуэты актуального, опережая на этом пути других партнеров и акторов.

Проводившийся в рамках Бакинской энергетической недели 27-й энергетический форум собрал очень представительный круг людей от политики, геоэкономики, прогнозных центров и так далее. Все, что связано с энергобезопасностью, безопасностью транзитных путей, - все это связано с той политикой, которую проводит Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В свое время некоторые не придавали значения озвучиваемым Баку императивам и призывам, звучащим на международных встречах, на той же Мюнхенской конференции по безопасности и др. Сила тонких политиков заключается в том, что они никогда никому ничего не навязывают. Они провозглашают свои цели, делятся своей точкой зрения, а потом и другие приходят к тому, что тот или иной лидер сказал что-то важное и надо было к этому прислушаться.

Сейчас мы видим, что многие задним умом стали и умны, и расторопны. Неслучайно Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии конференции сказал, что все вокруг нас быстро меняется, и мы должны подумать об энергобезопасности всего сообщества и быть готовыми к любым изменениям. Например, украинский кризис застал врасплох целый континент. У Азербайджана большие планы на будущее, поэтому он принимает меры к тому, чтобы в случае неожиданных изменений и внештатных ситуаций быть готовым ко всему.

У Азербайджана есть определенное поле для маневра и достаточно высокий уровень золотовалютных запасов. Но, в первую очередь, у него очень гибкая система быстрого реагирования. Мы действительно очень быстро реагируем. Элементарно, в связи с пандемией Азербайджан очень быстро перестроился, создал сеть медицинских центров, оказался более подготовленным и решительным, чем многие другие, например, европейские государства, которые первым делом закрыли свои национальные границы и перестали общаться с внешним миром. А на этом фоне стали еще и присваивать чужие грузы медицинского характера. Азербайджан же выбрал иной путь. Он не отвернулся от рисковой обстановки. Наоборот, Президент Ильхам Алиев с открытым забралом вышел на мировую арену - вначале на саммите тюркоязычных государств, затем на саммите Движения неприсоединения и, наконец, в ООН, когда по инициативе Президента Азербайджана прошла мощная конференция с участием ведущих политических и общественных персон и был принят план оказания помощи странам, испытывающим в связи с пандемией особые трудности.

Это продемонстрировало нашу способность очень оперативно и качественно реагировать на любые изменения. Это касается и энергетической системы, где мы является одновременно и производителями, и экспортерами, и транзитерами. Сегодня газ превратился в центральный ресурс мировой геоэкономики. Вместе с тем, руководство Азербайджана видит большой смысл в том, чтобы на освобожденных территориях шла борьба за торжество новой энергетической идеологии, подразумевающей использование новых источников энергии - солнца, ветра, чтобы уберечь экологию региона, и без того ставшую жертвой армянского варварства, а также из соображений экономии ископаемых ресурсов.

Многие страны отправили в Баку представительные делегации. Это США, Болгария, Венгрия, другие европейские страны. Это страны, поддерживающие ту высокую планку, которую задал Президент Ильхам Алиев. Есть двусторонние, многосторонние договоренности, и все иностранные делегации подчеркивают стабилизирующую роль Азербайджана на мировых энергетических рынках. Мы маленькие, но удаленькие. Смогли вовремя уловить зов времени, проложили на свой страх и риск Южный газовый коридор. И вот сегодня он пришелся ко двору. Европа перевела дыхание, потому что Азербайджан сможет подумать и сделать так, чтобы увеличить поставки топлива в Старый свет.

Обратим внимание - Россия, несмотря на боевые действия в Украине, продолжает ежедневно получать от европейских потребителей ее газа по миллиарду долларов. Политические круги западного мира считают, что это слишком жирно для России, и нужно много, стабильно и системно работать с другими добывающими странами.

Наше дело правое, и мы рассматриваем все приоритеты в рамках здравомыслия и актуальности для ожиданий как наших собственных, так и наших партнеров. Азербайджан демонстрирует пример здорового партнерства, выстраивания отношений на основе взаимного доверия и не засоряет, как, например, Армения, международный эфир, а, наоборот, облагораживает среду взаимодействия тем, что демонстрирует здоровый подход по всем аспектам актуальной повестки и требует того же от других участников процесса. Мы видим, насколько возрос интерес других государств к нашей стране. И это не только наши соседи, но и государства дальнего зарубежья. Они понимают, что Азербайджан усилиями своего энергичного и мобильного Президента умеет выстраивать здоровые практические парадигмы. Дело нужно иметь с предсказуемыми участниками мировых процессов. Мы не можем не обращать внимания на то, сколько лет нам мешала Армения, блокировавшая все наши инициативы. Однако, несмотря на ее разрушительную роль, мы смогли реализовать энергетические, транспортные проекты и выстроили очень благоприятные и перспективные коридоры на траверсе Восток-Запад. На траверсе Север-Юг у нас тоже имеются большие возможности.

Неслучайно в первый же день работы форума Президент Ильхам Алиев высказался очень конкретно и по существу по проблемам международной повестки, изложил точку зрения официального Баку на все, что происходит вокруг нас и на мировых рынках, и призвал участников быть активными и находиться в русле актуального и востребованного. Это был хороший деловой тон, который был поддержан участниками.

В Баку приехали многие профильные министры, руководители аналитических центров. Есть приветственное обращение Президента Байдена, который очень высоко оценивает двусторонние отношения, придает важное значение участию Баку в обеспечении энергобезопасности Европы, его транзитной роли. Этот аспект тоже в центре внимания, потому что мы знаем, что мировые державы и их руководители очень скупы на адекватные реакции. Но, как мы видим, в последнее время Байден уже не в первый раз обращается к азербайджанскому коллеге и говорит о том, что делает наша страна для мирового сообщества, что делает, чтобы развивались скрепы безопасности и, самое главное, чтобы люди не беспокоились о своем будущем. Чтобы знали, что энергобезопасность будет на должном уровне.