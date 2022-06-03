Спланированная информационная кампания против Азербайджана набирает обороты

Автор: Мехти Ахмедзаде

Успешная активность Азербайджана на общественной и политических аренах, постоянно растущий авторитет нашей страны не дают покоя недоброжелателям, которые готовы использовать любую возможность, чтобы навредить имиджу Азербайджанского государства. Провокаторы, будто по расписанию, раздувают из мухи слона именно в преддверии крупных мероприятий, такие как ТЕХНОФЕСТ, Энергетическая неделя и Формула-1.

Буквально два дня назад мы подробно рассказали о том, как именно работают против Азербайджана проплачиваемые западными фондами недоброжелатели, какие цели они преследуют, так в ход пошли новые попытки очернить нашу страну. Причем гнусно используют в своих грязных махинациях тех, за кем государство бережно следит и тщательно решает их проблемы. Речь идет о ветеранах войны.

Для полного понимания всей картины, как пытаются нанести удар по авторитету Азербайджана, необходимо посмотреть на хронологию раздутых до невозможности событий.

14 мая, за четыре дня до проведения азербайджано-литовского бизнес-форума, на площади фонтанов была организована незаконная акция протеста, в ходе которой пытались представить, что в Азербайджане будто бы нарушаются права человека и "оказывается давление на журналистов". Поводом для раздувания стало дело журналистки Айтен Мамедовой. Напомним, что вечером 8 мая неизвестный напал с ножом на представительницу СМИ. На следующий же день было возбуждено уголовное дело в связи с наличием в действиях против журналистки элементов статьи УК 134 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Стоит отметить, что в МВД очень оперативно отреагировали на инцидент и было начато расследование.

Несмотря на то, что акция была проведена в нарушение закона "О свободе собраний", сотрудники полиции не вмешивались в акцию, напротив, обеспечивали безопасность участников, и в заключение акции было озвучено соответствующее заявление. Во время акции никаких инцидентов зафиксировано не было, как и не было задержаний.

На этом фоне довольно странным оказалось и заявление посольства Великобритании в Азербайджане. В нём выражалась "обеспокоенность по поводу разгона мирного протеста" и применения против участников демонстрации "насилия". Ощущение, что заявление было подготовлено заранее с расчётом на то, что во время протестов будут столкновения, и западные СМИ смогут получить столь желаемую картинку. Но у западных кураторов что-то пошло не так, а заявление подкорректировать, видимо, забыли.

Затем, за день до начала 27-го энергетического форума в Баку, начали мусолить тему с "массовым убийством бездомных собак". Параллельно распространялись призывы к иностранцам, собирающимся посетить столицу в период Формулы-1, не приезжать в Азербайджан, мол, "если приедете с собакой, ее в аэропорту просто застрелят". Комментировать подобную наиглупейшую и непродуманную ложь можно лишь знаменитой фразой "бред сивой кобылы".

1 июня была пресечена еще одна акция - ее пытались организовать родители азербайджанского блогера-провокатора Турала Садыглы, который объявлен в розыск по ст. 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой). Обвинения против него логичны и оправданы, потому, что ничем, кроме как мошенничеством этот персонаж, непонятно каким образом получивших в странах Европы статус "политического беженца", не занимается. Никто среди отечественных журналистов со стажем не видел в глаза статей Т.Садыглы, пока он присутствовал в нашей стране. Важно подчеркнуть, что Садыглы существует на деньги сомнительных организаций, таких как NED и "Сеть Сороса" - именно тех, чьей давней целью является создать неспокойство в Азербайджане.

В этот же день, используя Международный день защиты детей в качестве повода, группа женщин, являющихся членами ПНФА, устроила еще одну незаконную акцию перед Милли Меджлисом (парламент), требуя детские пособия. Отправившиеся на свалку истории "оппозиционеры" ПНФА давно уже пытаются вернуться в ежедневную повестку, поэтому их появление не оказалось сюрпризом.

Вчера по-максимуму был раздут инцидент в Министерстве труда и социальной защиты, где наши гази и ветераны требовали назначить им инвалидность и решить их проблемы.

Как видим, все искусственно созданные негативные повестки, специально организовываются и происходят именно в самые чувствительные для Азербайджана моменты, а именно в преддверии международных событий. Растущий с каждым днем авторитет нашей страны не дает покоя тем, кто хочет нам зла.

В попытках навредить стране искусственно созданные провокационные акции поддерживаются и в информационном поле, в частности, через социальные сети, YouTube-каналы с сомнительным контентом.

Если вспомнить и кампании по очернению (мы писали о них буквально позавчера), проводившиеся в 2012, 2015, 2017 годах, когда в Азербайджане были проведены Евровидение, первые в мире Европейские игры, начались гонки "Формулы-1", вырисовывается вся общая картина заранее подготовленных действий недоброжелателей.

Но самое недопустимое среди всех этих раздутых "проблем" - это попытка воспользоваться проблемами гази, ветеранов и инвалидов войны. Несмотря на то, что государство бережно заботится о каждом из них, старается оперативно решить все их проблемы (в Сети можно найти уйму отчетов, фото- и видеоматериалов о работе государства в этом направлении), освободителей наших земель пытаются использовать в грязных провокациях, направленных против их же страны. Ветераны должны понимать это и не допускать того, чтобы их вовлекали в антиазербайджанские акции.

Социальное благополучие и процветание граждан, борьба с бедностью, забота о самых уязвимых слоях населения - таковы основные направления социальной политики, осуществляемой в Азербайджане. В центре государственной политики страны находится гражданин.

Меры соцподдержки, применяемые в Азербайджане в отношении членов семей шехидов и участников двух карабахских войн, могут считаться образцовыми, потому что подобного не встретишь нигде в мире. До сегодняшнего дня квартирами обеспечены около 10 тысяч человек из данной категории. Предоставляются легковые автомобили - уже выделено 7400 автомобилей. И речь идет не только о шехидах и инвалидах Второй карабахской войны. В 2021 году семьи шехидов и гази Первой карабахской войны получили 850 квартир, семьям шехидов и гази Второй карабахской войны предоставлено 750 квартир, и этот процесс продолжается.

Через два месяца после окончания 44-дневной войны Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение (25 января 2021 года) о поэтапном обеспечении квартирами семей шехидов и лицам, ставшим инвалидами, защищая территориальную целостность страны. Согласно распоряжению, в течение пяти лет поэтапно этим категориям граждан будет предоставлено 11 000 квартир и частных домов. В 2021 году планировалось выделить 3000 квартир и домов, 2800 из них уже переданы владельцам.

Помимо решения жилищного вопроса, члены семей шехидов и инвалиды Отечественной войны и граждане, пострадавшие от армянского террора, обеспечиваются также поддержкой в виде социальных выплат. За послевоенный период министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана были назначены 15 700 пособий по различным категориями, 2 000 ветеранам Отечественной войны назначена инвалидность.

Увеличился и размер ежемесячных президентских пенсий, выплачиваемых семьям шехидов - с 300 до 500 манатов, инвалидам войны первой группы - с 250 до 400 манатов, второй группы - с 230 до 350 манатов, третьей группы - с 210 до 300 манатов. Президентская пенсия для Национальных героев поднялась с 1500 до 1800 манатов. Наряду с этим для лиц, удостоенных звания "Герой Отечественной войны", учреждена ежемесячная Президентская пенсия в размере 2000 манатов.

Поэтому нельзя говорить о том, что об участниках войны якобы забыли. Да, есть те, чьи проблемы пока не решены, но, как видно из описанного выше, государство предпринимает все шаги в этом направлении.

Вывод прост: все эти кампании, запущенные параллельно и с такими важными событиями, как письма от высших официальных лиц правительств США, Великобратии, открытие проектов в селе Агалы Зангиланского района, большое возвращение в Карабах и восстановление освобожденных территорий, ТЕХНОФЕСТ и др. говорят лишь о том, что проводится спланированная атака на имидж Азербайджана на международной арене. Идет процесс политизации "проблем", которых по сути нет.

Как бы не пыжились азербайджаноненавистники, сколько бы не выделяли денег на осуществление грязных провокаций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране, добиться задуманного им не удастся. Большинство граждан проигнорировали еле заметные "сходки". Особо стоить отметить, что во время всех искуссвенно созданных "проблем" полиция действовала этично и в рамках закона.

Несанкционированные акции - это излюбленный запланированный сценарий, реализуемый по указке и финансированию некоторых кругов на Западе, отличающихся нетерпимостью к успехам нашей страны.

Попытки раскачать Азербайджан в условиях геополитической турбулентности предпринимаются не в первый и, наверняка, не в последний раз. Уж очень тревожит недругов как политическая, так и социально-экономическая стабильность нашей страны. Они стараются внести разлад в азербайджанское общество. Но у них никогда ничего не получится, ибо азербайджанский народ поддерживает свое государство, а государство, в свою очередь, крепко стоит за спиной своих граждан.