В МИД Азербайджана ответили на провокационные заявления "РИА Новости"

Распространение со стороны российского государственного информационного агентства "РИА Новости" провокационных заявлений бросает тень на усилия по установлению мира в регионе.

Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Как сказала Абдуллаева, распространение государственным информационным агентством России информации, выступающей против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующей клеветнический характер и сепаратистские тенденции, не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и, таким образом, вызывает серьезное сожаление.

"Этот шаг Госагентства противоречит положениям Соглашения о дружбе, безопасности и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 1997 года и Декларации о союзническом взаимодействии от 2022 года "воздерживаться от любой деятельности, направленной против принципов Устава ООН и суверенитета и территориальной целостности друг друга", а также "противодействовать угрозам сепаратизма"", - заявила она.