Энергетическая политика Президента Ильхама Алиева увеличивает могущество и престиж Азербайджана

Учитывая важность устойчивого и стабильного энергоснабжения в наше время, прогресс и процветание человечества определяются наличием безопасного доступа к энергетическим ресурсам. В условиях ограниченности и неравномерности распределения энергоресурсов в мире, энергоснабжение превращается в важнейший аспект национальной безопасности и экономической стабильности. Поскольку энергетический сектор продолжает превращаться в глобальный и взаимосвязанный рынок, он сталкивается со многими проблемами, такими, как растущий спрос на энергию, рост цен, рост населения, геополитическая неопределенность, растущая зависимость промышленно развитых стран от импорта энергии и изменения климата. Эти проблемы усугубляются ростом населения и развитием промышленности в странах с развивающейся экономикой, что может привести к потенциально большему дефициту энергоресурсов, росту цен и сохранению геополитической и глобальной напряженности в будущем.

Об этом сказала в комментарии Day.Az политолог Шабнам Гасанова.

В этом контексте, отметила она, перед политиками стоит задача сформулировать энергетическую политику, направленную на устранение (при выявлении причин отсутствия безопасности) рисков нарушения цепочки энергоснабжения с точки зрения знания как текущих проблем, так и общих тенденций энергетической безопасности страны. Именно этот фактор, подчеркнула политолог, несмотря на наличие энергоресурсов в других частях мира, привлек внимание таких сильных международных акторов, как США, Великобритания и Европейский союз, к Азербайджану.

"И это не случайно. Азербайджанское государство долгие годы ответственно выполняло взятые на себя обязательства. Сегодня мы с гордостью можем говорить о том, что Азербайджан является новым и надежным поставщиком энергии в Европу. Даже 44-дневная война не отвлекла нас от выполнения этих обязательств и не создала условий для каких-либо проволочек. Так, после окончания Отечественной войны, 31 декабря 2020 года был введен в эксплуатацию Трансадриатический газопровод (ТАР) - последний участок Южного газового коридора.

В письме Президента США Джозефа Байдена Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, направленному по случаю Бакинской энергетической недели, говорится о глобальном значении, придаваемом нашей энергетической стратегии, которая была разработана общенациональным лидером, архитектором современного независимого Азербайджана Гейдаром Алиевым, задействована с подписанием "Контракта века" 20 сентября 1994 года и успешно продолжена Президентом Ильхамом Алиевым, приверженным этим идеалам", - сказала наша собеседница.

По словам Шабнам Гасановой, нынешняя ситуация показывает, что проблема безопасного энергоснабжения разрослась от классических начал до континентальных размером и охватывает уже все более широкий круг вопросов. В то время, когда в мире идут различные политические и экономические процессы, а вопрос энергетической безопасности ЕС становится все актуальнее в контекст событий между Россией и Украиной, Соединенные Штаты видят в Азербайджане лояльного партнера. В письме Байдена особо подчеркивается, что Штаты видят в лице Азербайджана ключевого игрока по диверсификации источников энергии в регионе. Если энергетическая безопасность в базовом понятии определяет состояние энергообеспечения населения и, следовательно, вероятность и риск перебоев в энергоснабжении и дефицита энергии, которые могут оказать серьезное влияние на экономическое, социальное благополучие и национальную безопасность, то основной вопрос состоит в том, что Южный газовый коридор, играющий важную роль в обеспечении энергетической безопасности Евросоюза, является стратегической дорожной картой для обеих сторон в плане мира и надежного экономического сотрудничества, отметила политолог.

"Бакинская энергетическая неделя - самое престижное мероприятие нефтегазового и энергетического сектора Каспийского региона. Участие в ней влиятельных политиков и отдельных лиц, высказанные мнения о нашей стране, вопросы, содержащиеся в письмах лидеров мировых держав, являются ярким свидетельством того, что Президент Ильхам Алиев день ото дня увеличивает могущество и престиж Азербайджана. Совершенно очевидно, что наше государство вносит очень важный вклад в глобальные усилия по поддержанию энергетической безопасности. Переход к устойчивости требует глубокого обновления экономических структур, технологий и институтов. Для этой цели очень важна концепция политики "зеленой энергетики", которая включает в себя любые меры, направленные на адаптацию структуры энергетического сектора страны к потребностям устойчивого развития в определенных планетарных границах.

Одной из основных составляющих энергетической политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, является "зеленая энергетика". В приоритете здесь освобожденные территории. Азербайджанское государство поставило перед собой долгосрочные цели. Оглядываясь назад, видя успешно реализованные и реализующиеся Азербайджаном контракты и проекты, отмечая своевременные и адекватные ответы главы государства на глобальные вызовы и правильную оценку имеющегося потенциала, можно с полной уверенностью говорить о том, что Азербайджан достиг всех своих целей, и так же будет достигнута цель превращения республики в страну "зеленой энергии", - заключила Шабнам Гасанова.

Лейла Таривердиева