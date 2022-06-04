https://news.day.az/politics/1467882.html Прошел год со дня гибели азербайджанских журналистов, подорвавшихся на мине в Кяльбаджаре
Прошел год со дня гибели азербайджанских журналистов, подорвавшихся на мине в Кяльбаджаре
4 июня - день памяти оператора Азербайджанского телевидения (AZTV) Сираджа Абышова и сотрудника АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова, погибших при исполнении служебных обязанностей в освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе, передает Day.Az.
Напомним, что 4 июня прошлого года автомобиль, перевозивший группу журналистов, командированных в освобожденный от оккупации Кяльбаджар, подорвался на мине. В результате погибли два члена съемочной группы - Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов, а также представитель исполнительной власти Кяльбаджарского района Ариф Алиев, еще четыре человека получили ранения.
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