Прошел год со дня гибели азербайджанских журналистов, подорвавшихся на мине в Кяльбаджаре

4 июня - день памяти оператора Азербайджанского телевидения (AZTV) Сираджа Абышова и сотрудника АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова, погибших при исполнении служебных обязанностей в освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе, передает Day.Az.

Напомним, что 4 июня прошлого года автомобиль, перевозивший группу журналистов, командированных в освобожденный от оккупации Кяльбаджар, подорвался на мине. В результате погибли два члена съемочной группы - Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов, а также представитель исполнительной власти Кяльбаджарского района Ариф Алиев, еще четыре человека получили ранения.