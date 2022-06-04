Закир Гасанов провел служебное совещание

4 июня на Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Министр обороны довел до участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

На совещании была оценена деятельность родов войск за прошедший месяц, были доведены до внимания вопросы, касающиеся боевой подготовки и морально-психологического состояния, системы обороны и ее всестороннего обеспечения, в целях дальнейшего повышения боеспособности войск и совершенствования взаимодействия перед командно-начальствующим составом были поставлены соответствующие задачи.

На совещании была особо отмечена важность повышения интенсивности и качества учебных и практических занятий, проводимых в соответствии с условиями реального боя.

Генерал-полковник Гасанов дал конкретные поручения по поддержанию боеготовности на неизменно высоком уровне, принятию незамедлительных адекватных ответных действий на возможные провокации против наших подразделений.

Министр обороны дал указание держать в поле зрения вопросы изучения индивидуально-психологических особенностей призывников срочной действительной военной службы, их адаптации к военной службе, обеспечения безопасности службы и охраны здоровья личного состава.

Была положительно оценена деятельность Национального университета обороны, созданного в целях совершенствования управления в сфере военного образования в рамках мер, осуществляемых в целях приведения азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции.

Министр обороны поручил соответствующим должностным лицам в преддверии 26 июня - Дня Вооруженных сил, как и во все периоды, держать в центре внимания семьи участников войны и шехидов, отдавших жизнь за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Была подчеркнута важность продолжения надлежащих мер по инженерному обеспечению, организации службы войск в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, а также совершенствованию военной инфраструктуры и уделению пристального внимания правилам безопасности.