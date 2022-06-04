Канадские общественные деятели совершили визит в Азербайджан

Начался визит в Азербайджан группы осуществляющих деятельность в Канаде представителей общественных, медиа- и диаспорских организаций, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

В делегацию входят член правления Национального совета по этнической прессе и СМИ Канады, руководитель Консультативного совета по прессе объединенных канадских сообществ Тони Рупрехт, журналист Инга Соней-Келлнер, консул-координатор Турецкой федерации по внешним связям Исмаил Ватанер и руководитель Азербайджанского центра культуры и искусства "Ветен" Лалин Гасанова.

Цель визита, состоявшегося по инициативе Лалин Гасановой, заключается в доведении до канадской общественности правды об Азербайджане, справедливой позиции нашей страны и новых реалий, сложившихся в регионе Южного Кавказа, внесении вклада в укрепление связей между двумя государствами.

Планируется проведение встреч канадских гостей в различных государственных структурах, в том числе Государственном комитете по работе с диаспорой.

В рамках визита канадская делегация отбыла сегодня в город Гянджа.