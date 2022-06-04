В Центре Гейдара Алиева состоялись презентация новых ковров и красочное дефиле "AFFFAIR in Carpets"

При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Центре Гейдара Алиева состоялись презентация новых ковров и дефиле костюмов "AFFFAIR in Carpets" известного дизайнера Руфата Исмаила, созданных по мотивам азербайджанских ковров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Азербайджане, являющемся самым древним центром ковроткачества в мире, этот вид искусства веками передавался из поколения в поколение, сохранился до современности. Ковровые мотивы всегда стимулировали создание новых идей, произведений. Фонд Гейдара Алиева, оказывающий поддержку сохранению и развитию школы ковроткачества в Азербайджане, а также ее популяризации в мире, организовал ряд проектов и выставок в этом направлении в стране и за рубежом. Традиционное искусство ковроткачества Азербайджана, включенное в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, снова привлекает внимание в новых проектах.

Этот вечер стал настоящим праздником гармонии древнего коврового искусства и современной моды. Красочное и яркое дефиле вызвало большой интерес гостей мероприятия, которые овациями приветствовали новый значимый проект в деле развития и пропаганды национального и культурного наследия.

Гостям были продемонстрированы новые ковры, созданные креативной командой ОАО "Азерхалча" на основе дизайна, разработанного основателем марки "AFFFAIR" Руфатом Исмаилом, и вдохновленные элементами древних элементов - "Açma-yumma", "Карабах", "Нахчыван", "Ovçuluq", "Pazırıq". Также привлекла большое внимание коллекция одежды "Сумах", созданная при поддержке Фонда Гейдара Алиева дизайнером-модельером Руфатом Исмаилом с использованием мотивов, богатых цветов и узоров азербайджанских ковров и посвященная Карабахской победе Азербайджана.

"Азербайджанское ковроткачество имеет многовековую историю, является классическим искусством. Каждый вид искусства, в том числе ковровое, находится на пути развития и поиска новых идей, которые воплощаются в жизнь в сотрудничестве с дизайнерами и концептуальными художниками. Благодаря этому мы реализуем новые проекты для сохранения и пропаганды коврового искусства. А представленные здесь работы "Азерхалча", созданные по пяти известным ковровым мотивам, выпущены в ограниченном количестве - по 25 экземпляров. В новом проекте мы создали гармонию и синтез древних традиций и современных трендов", - отметил председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов.

Руфат Исмаил в последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд AFFFAİR. Поклонницами модного творчества Руфата Исмаила являются такие мировые звезды, как Бейонсе, Дженнифер Лопес, Аврил Лавин, Ашанти, Мэг Доннелли, Жаклин Фернандес, Кэрри Андервуд и другие. Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Франции, США, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.

На показе "AFFFAIR in Carpets" было представлено дефиле нарядов из коллекции "Sumakh Haute Couture" и "Sumakh Affordable Luxury". Отметим, что коллекция "Sumakh Haute Couture" уже демонстрировалась в Париже и Москве, а "Sumakh Affordable Luxury" впервые была представлена именно в Баку.

Работы, созданные по пяти известным ковровым мотивам, вошедшие в коллекцию, привлекают особое внимание.

Элементы ковра "Açma-yumma" отличаются среди карабахских ковров своими художественными особенностями и являются частью комплекса узоров из этой серии ковров. Элементы еще одного произведения, отличающегося своей красотой, вдохновлены узорами ковра "Карабах". Произведение "Нахчыван" создано на основе новой художественной композиции с использованием различных элементов ковра, являющегося образцом карабахской школы ковроткачества, в том числе узоров ковров "Хатаи" и "Челеби". Вдохновленный красотой элементов, относящихся к карабахским коврам "Ovçuluq", художник создал художественную композицию с шебеке, используя элементы композиции "Bəndi-Rumi", которая широко применялась в художественных школах Азербайджана и Ближнего Востока. Создание произведения "Pazırıq" вдохновлено центральными элементами одноименного ковра, считающегося самым древним в мире (2500 лет), который хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Целью проекта, вдохновленного азербайджанскими коврами, в частности карабахской школой ковроткачества, является сохранение исторических традиций в современных направлениях.