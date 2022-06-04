Вторая карабахская война показала миру уникальный метод ведения боев с применением беспилотников

Вторая Rарабахская война между Азербайджаном и Арменией в 2020 году продемонстрировала миру уникальный метод ведения боев с применением беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The Week.

Автор статьи отмечает, что в Индии обсуждают будущее своих танков после успешного использования турецких беспилотников Bayraktar в боевых действиях в Украине.

Издание напоминает, что во время общения с высшими военно-морскими командирами министр обороны Индии Раджнатх Сингх сказал, что уверенность в своих собственных силах необходима для решения проблем в нестабильные геополитические времена.

"Наш прошлый опыт научил нас тому, что Индия не может зависеть от импорта. Недавние конфликты, особенно ситуация в Украине, показали нам, что не только оборонные поставки, но и коммерческие контракты также могут быть затронуты, когда речь идет о национальных интересах", - заявил Сингх.

Возвращаясь к теме 44-дневной войны 2020 года, автор статьи пишет:

"Азербайджанская сторона использовала рои беспилотников против армянских танков, артиллерии и военной техники, что стало доказательством, насколько небольшие по размеру и относительно недорогие ударные дроны могут изменить масштабы конфликтов".

Перевод Day.Az, Абдул Керимханов