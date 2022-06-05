Даже Госдеп США признал факты армянского вандализма

Вчера Госдепартамент США опубликовал доклад, в котором рассказывалось о том, как за период армянской оккупации территорий Азербайджана были разграблены, осквернены, разрушены сотни мечетей, других святынь и кладбищ. Доклад хоть и запоздалый, ибо Азербайджан довольно долгое время доказывал факты армянского вандализма, но по крайней мере США должным образом признали эти факты. Чего не сказать о ЮНЕСКО, к которой мы неоднократно обращались. К сожалению, все эти обращения так и остались безответными.

Сперва подробно о докладе Госдепа.

"Длительный конфликт оказал катастрофическое воздействие на культурное наследие региона. Задокументировано планомерное уничтожение десятков азербайджанских кладбищ в Физули, Агдаме, Зангилане, Кяльбаджаре и Джебраиле. Могилы были осквернены, были обнаружены следы их разрушения тяжелой строительной техникой, нанесения ущерба надгробиям, эксгумации останков. Останки из азербайджанских могил были эксгумированы с целью извлечения золотых зубов, после чего черепа и кости оставались разбросанными по кладбищам. Армянские кладбища остались нетронутыми. Масштабное минирование территорий Азербайджана за период их оккупации сделало невозможным доступ к подавляющему большинству сотен религиозных объектов в городах и селах. Среди подвергшихся вандализму значимых религиозных объектов разрушенная мечеть Гаджи Алекпер XIX века в Физулинском районе и мечеть Джума в Агдаме, которая была осквернена граффити на армянском языке, и чей мехраб (ниша в стене, указывающая направление на Мекку) был изрешечен пулями. Кладбища по всему Агдаму были осквернены, разграблены и разрушены, среди них священные исторические гробницы XVIII века на кладбище Имарат Гарванд, городская "Аллея шехидов". Дипломаты западных стран, посещавшие "Аллею шехидов", сообщали, что видели раскопанные и оскверненные могилы", - рассказывается в документе.

Доклад частичный, ибо здесь и не приведены все факты агрессии армян против азербайджанского культурного наследия и памятников. Надеемся, что в следующем отчете Госдеп примет во внимание и оставшиеся факты армянского вандализма, которых, к сожалению, очень много.

США, несмотря на то, что там орудуют негодяи вроде Френка Паллоне и Адама Шиффа, видят, что творили армяне и насколько они пропитаны ненавистью к азербйаджанцам и свободе вероисповедания. Причем важно отметить, как в истерии с армянами Паллоне, Шифф и другие подобные им предатели американских интересов, живующие за счет армянского лобби, постоянно пытаются воспрепятствовать отношениям Баку и Вашингтона, расследованиям фактов армянского беспредела и преступлений. Если прочитать опубликованный Госдепом документ, о котором мы говорили выше, там можно заметить и употребление выражения "армянские оккупанты".

А видела ли все эти факты ЮНЕСКО? Конечно, видела, ведь Азербайджан неоднократно предоставлял доказательства, фото и видео вандализма оккупантов. А сделала ли организация что-то за все эти годы? Ни-че-го! Молчание ЮНЕСКО настолько длительное, что мы уже сомневаемся в способности ее представителей разговаривать в целом. Азербайджан неоднократно заявлял о сомнительном поведении организации, указывал на ее предвзятое отношение и двуличие. Она давно уже потеряла свой авторитет. Вместо того, чтобы заниматься мировым культурным наследием, ЮНЕСКО превратилось в агентство по отмыванию денег. Иначе, как объяснить постоянные отказы расследовать преступления армян против азербайджанского культурного наследия в Карабахе? Учитывая сколько продажных французских политиков получают гонорары за антиазербайджанскую позицию, немудрено понять, почему именно ЮНЕСКО так однобоко относится к проблеме уничтоженных и разрушенных азербайджанских памятников Карабаха.

Она не видит и то, что за годы оккупации армянская сторона вела незаконное строительство культовых сооружений на территориях Азербайджана. Построено множество армянских церквей, хачкаров и других культовых объектов с целью объявить эти земли "древнеармянскими". Сегодня армянская сторона пытается использовать эту тему, обвиняя Азербайджан в том, что он якобы уничтожает "древнеармянское" наследие, хотя все это было незаконным образом построено за последние тридцать лет. ЮНЕСКО об этом всем прекрасно осведомлена. А где действия? Их нет.

4 февраля этого года в рамках встречи с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском Союзе, председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, проходившей в видеоформате, была достигнута договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан. До сих пор организация и пальцем не пошевельнула. Ее руководство вместо этого было занято организацией личного отдыха и распилом бюджета, о чем мы тоже писали. ЮНЕСКО азербайджанское наследие просто не волнует. Она превратилась из культурной организации в мафиозную.