Минный террор: проявление военных преступлений Армении

Сегодня, 4 июня - день памяти оператора Азербайджанского телевидения (AZTV) Сираджа Абышова и сотрудника АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова, погибших при исполнении служебных обязанностей в освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе. В этот день в 2021 году автомобиль, перевозивший группу журналистов, командированных в освобожденный от оккупации Кяльбаджар, подорвался на мине. В результате взрыва также погиб представитель исполнительной власти Кяльбаджарского района Ариф Алиев и четыре человека получили ранения.

Минный терроризм Армении до сих пор должным образом не осужден со стороны мирового сообщества и международных организаций. Армянские оккупанты в течение 30 лет минировали территории Азербайджана, сооружали оборонительные линии, рыли окопы, не забывая при этом мародерствовать, уничтожая все на своем пути - от домов, которые бросили изгнанные азербайджанцы, до окружающей среды. После завершения 44-дневной войны разгромным поражением Армении, на освобожденных землях погибли и были ранены десятки азербайджанских граждан, что сделало разминирование этих территорий самым острым вопросом для Азербайджана. Ереван нагло врал и отрицал наличие карт минных полей, пытаясь ввести в заблуждение мировое сообщество, которое неоднократно осуждало военные преступления Армении, но факты того, что карты есть, всплывали не раз. Затем Армения все-таки передала Азербайджану карты минных полей, однако они оказались неточными.

Сегодня для обиженных поражением армян минные поля являются негласным оружием послевоенного периода, направленным на то, чтобы погибло как можно больше мирных азербайджанцев. Учитывая, что минные поля состоят в основном из противотанковых мин, все подрывы на них оканчиваются очень трагическими последствиями. Установившая везде мины армянская сторона надеется не допустить возвращения азербайджанских беженцев, восстановления разрушенных городов и сел, экономической деятельности на освобождённых территориях.

С чувством глубокого сожаления можно назвать и тот факт, что гибель на минах азербайджанских журналистов в мирное время и не в боевых условиях в Кяльбаджарском районе, была нивелирована некоторыми зарубежными средствами массовой информации и международными чиновниками до уровня обыкновенного дорожного происшествия.

До сих пор молчат и "правозащитники" из Amnesty International, Freedom Rights Watch, безмолвствует Reporters without Borders, закатывающие истерики по любому мелкому инциденту. Аналогичные трагические случаи, происшедшие в других странах и с журналистами других медиа ресурсов, вызывали бурю возмущения и протестов у так называемых правозащитников и высокопоставленных официальных лиц стран и международных организаций. Все хранят стойкое молчание.

Политика двойных стандартов проявилась в полной мере, ведь речь идёт о гибели журналистов-тюрков и мусульман, а они для них люди второго сорта, тем более влияние богатой армянской диаспоры на большинство так называемых правозащитных организаций, прекрасно все известно, что постоянно проявлялось и проявляется.

Трагические события в Кяльбаджаре, где на мине подорвались журналисты, да и любые инциденты с минами, лишний раз показывают всю сущность Армении как страны, где героизируют фашистов и террористов.

Гибель Абышова и Магеррамова - это большая трагедия, на которую должен отреагировать весь мир. Сегодня Армения продолжает оставаться страной с нестабильной государственностью, чреватой проблемами для региона. Непрекращающиеся ныне протесты являются тому доказательством. Против Армении необходимо принять жесткие меры на международном уровне, вплоть до санкционной политики, сделать заявления с требованием разбирательства произошедшего международной комиссией. Международные журналистские организации также должны были высказать свое мнение о произошедшем, осудить армянскую сторону и потребовать наказать виновников трагедии.

Произошедшее в Кяльбаджаре еще раз показывает, что мины на этих территориях целенаправленно были установлены Арменией во время вынужденного отступления после контрнаступления Вооруженных сил Азербайджана. Цель является попытка нанести как можно больший ущерб Азербайджану и создать дополнительные барьеры для гражданского населения, которое вернется в свои дома. Такое поведение Армении является самым большим препятствием миру, безопасности и сотрудничеству в регионе. Вся ответственность за то, что мирные граждане Азербайджана погибают, подорвавшись на минах при выполнении своего служебного долга, лежит на Армении.

Со дня подписания трехстороннего заявления установленные Арменией во время оккупации азербайджанских территорий мины привели к гибели и ранению более 100 человек. Несмотря на то, что по состоянию на 1 июня на освобожденных территориях Азербайджана от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено свыше 11,6 тыс. га территорий, обнаружено и обезврежено 11 555 противопехотных, 5 723 противотанковых мин, а также свыше 16 тыс. неразорвавшихся снарядов, число жертв армянского минного террора продолжает расти. Несмотря на это, на Ереван все еще не оказывают серьезного давления. Молчание международных организаций привело к тому, что армяне продолжают посягать на жизни азербайджанского населения, а каждый взрыв мины для них праздник.

Если бы после подачи со стороны нашего государства первой жалобы в ЕСПЧ были приняты конкретные шаги в отношении Армении, то жертв, смертей азербайджанских журналистов просто не было бы.

Важно отметить и то, что Азербайджан сталкивается с подобным терроризмом на фоне неоднократных предложений, поступивших от Баку, подписать с Ереваном мирный договор, разблокировать коммуникации, что даст Армении возможность возродить свою экономику. Ее граждане просто будут лучше жить. Однако, мы видим обратное - попытки затянуть подписание договора, делимитацию и демаркацию, открытие Зангезурского коридора, реваншизм, постоянные диверсии и закладку новых мин.

Как мы сегодня видим, рассчитывать на совесть противника или на его ответственность перед выполнением требований международного законодательства не стоит. Карты минных полей с самого начала были выбраны инструментом шантажа и давления на победителя. Таким образом Армения пытается помешать возвращению азербайджанцев в свои законные дома, что восстановит долгожданный мир на освобожденных территориях. Еревану, который жаждет реванша, нужна лишь военная напряженность в регионе, и это не новая политика, проводимая армянскими властями. Какое бы правительство ни было в Армении, мирные жители Азербайджана всегда были мишенью для армянских войск, диверсантов и террористов. Это мы увидели в Ходжалы, во время бомбардировок Гянджи и Барды. Ведь далеко не секрет, что национальная идеология Армении основана на ненависти к Турции и Азербайджану.

Предоставление неточных карт, установка противотанковых мин, например, в лесах и горных массивах, куда не может заехать тяжелая техника, лишний раз доказывают, что Армения осуществляет минный террор на государственном уровне. За каждую потерянную из-за мин человеческую жизнь, за каждого покалеченного, потерявшего здоровье несет ответственность армянская сторона. И она за все ответит.

Несмотря на все усилия армянской стороны, рано или поздно Азербайджан решит эту проблему. Азербайджанцы вернутся в свои дома. Мы не устанем поднимать вопрос минного шантажа Армении перед международными организациями и правозащитными структурами. Азербайджан ожидает более активной поддержки со стороны международных организаций, в частности, от ООН, для разминирования своих территорий. Тем более, что международное право дает для этого все основания. Минные поля - это последнее оружие проигравшей войну страны, и она старается за него держаться, не понимая, на что обрекает себя. Каждая жизнь, потерянная на минах, на совести армянских лидеров. Никакая "минная дипломатия" не поможет, рано или поздно Азербайджан разминирует свои территории, беженцы вернутся домой, а справедливость по отношению к погибшим при взрывах будет восстановлена.