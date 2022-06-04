https://news.day.az/politics/1468029.html Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана проведут встречу
Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана проведут встречу
Состоится трехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Анадолу.
Отмечается, что заседание состоится 6 июня в Турции.
Помимо этого, в течение ближайших двух недель, в целом Турцию с официальными визитами посетят главы внешнеполитических ведомств девяти стран, включая Россию.
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