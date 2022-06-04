Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана проведут встречу

Состоится трехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Анадолу.

Отмечается, что заседание состоится 6 июня в Турции.

Помимо этого, в течение ближайших двух недель, в целом Турцию с официальными визитами посетят главы внешнеполитических ведомств девяти стран, включая Россию.