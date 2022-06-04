Армения на распутье: война или мир?

Как и ожидалось, радикальная армянская оппозиция, не получив поддержки народа в ходе развёрнутой протестной компании против достижения мирного соглашения с Азербайджаном и имитационных действий правительства Н. Пашиняна, перешла от променадов по Еревану и концертов звёзд оппозиционной эстрады, к открытым столкновениям с властями.

3 июня 2022 года "восходящая звезда" армянской оппозиции, лидер дашнаков, а по совместительству вице-спикер парламента Армении И. Сагалетян, организовав шествие по Еревану, перешёл от мелких стычек с полицией к крупномасштабным столкновениям с силами правопорядка, стараясь организовать кровопролитие, чтобы затем превратить акции неповиновения в открытый бунт.

Это старая "хорошо" испытанная тактика теневого лидера оппозиции Роберта Кочаряна. Он уже использовал подобную методологию в 1997- 1998 годах, когда в результате организованных им выступлений, с поста Президента был вынужден уйти первый президент страны Л. Тёр-Петросян, который был готов пойти на достижение мирного соглашения с Азербайджаном, осознав бесперспективность и опасность для Армении продолжения политики "миацум- арцах", ведущей армянский народ в пропасть.

Тогда в результате организованных, так называемым "карабахским кланом", массовых демонстраций и выступлений против политики Л. Тёр-Петросяна, он был вынужден уйти в отставку, передав свои полномочия Р. Кочаряну, который при поддержке своих боевиков вначале занял пост Премьер-Министра Армении, а затем стал Президентом.

Позже, 27 октября 1999 года, повторив пройденное, Робик джан избавился от конкурентов в лице бывшего Первого Секретаря ЦК компартии Армении, а в то время быстро набирающего популярность спикера Парламента Карена Демирчяна и бывшего подельника по грабежам и убийствам на оккупированных азербайджанских территориях, Премьер-Министра Вазгена Саркисяна, организовав теракт в здании Парламента, в ходе которого они и ещё ряд политических деятелей были хладнокровно расстреляны террористами.

В очередной раз аналогичный сценарий был использован в 2008 году, когда Робик передавал власть ближайшему дружбану Сержику Саркисяну (который его затем предал в обмен на свободу), сфальсифицировав итоги президентских выборов, жестоко, с использованием вооруженной силы подавив выступления оппозиции.

Так что "опытный" в вопросах насильственной смены власти Р. Кочарян запустил маховик хаоса и беспорядков, стремясь побыстрее свергнуть ненавистного Никола, пока тот не упёк его надолго за решетку за все его предыдущие и нынешние "фокусы" по смене руководства в Армении.

Робик понимая, что находясь под судом, открыто не может сам руководить протестным движением "сопротивления", так как ужасно боится угодить в тюрьму, где может стать жертвой жестоких тюремных нравов, предпочёл отдать эту неблаговидную роль своим марионеткам-дашнакам и их лидеру И. Сагалетяну, которому уже снятся лавры победителя, тепленькое место в новом руководстве и "небольшая" доля при распиле мизерного государственного бюджета Армении.

Увы, все надежды Робика и компании были рассеяны в пух и прах. Ведь после почти месяца протестных акций количество их участников не превысило несколько тысяч человек в Ереване, а в провинции вообще не удалось провести мало-мальски представительных митингов и шествий.

Все это доказывает, что армянский народ устал от потрясений, войн и жертв, стремясь к миру и спокойствию, оставив в стороне все иллюзии о "Великой Армении". Поэтому радикальная оппозиция 3 июня 2022 года умышленно пошла на провоцирование столкновений с полицией, чтобы попытаться пролитой кровью вытащить народ на улицы и свергнуть ненавистный режим Никола.

Главными лозунгами оппозиции продолжают оставаться требования отказаться от нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, не признавать территориальную целостность Азербайджана и бороться за Карабах до "победного конца", не открывать новых транспортных коридоров, отставка "предателя" Никола и тд.

Послушав выступления лидеров оппозиции можно сделать вывод, что это Армения победила в войне. Как будто они не знают, что армянская армия была разгромлена и в последний момент руководство страны было вынуждено принять условия капитуляции, чтобы избежать полного разгрома.

Но И. Сагалетян продолжает обманывать армянский народ и своих сторонников. Он обещает, что в случае прихода к власти не допустит "сдачи" Карабаха, поменяет тактику переговоров и не пустит "проклятых врагов" - тюрков в Армению.

Спровоцировав 3 июня 2022 года столкновения с полицией, дашнаки надеялись, что им удастся на созванном по инициативе оппозиции 4 июня заседании парламента, осуществить "тихий государственный переворот", отправив Никола в отставку, расколов правящий блок, где есть не мало колеблющихся и симпатизирующих им депутатов.

Но не тут то было. Премьер Н. Пашинян оказался твёрдым орешком и в отличии от других армянских политиков, не стал сдаваться на милость ещё не победивших его врагов. Для начала, власти приказали силам правопорядка прекратить оппозиционные прогулки по Еревану и блокирование правительственных зданий, которые мешали движению транспорта и работе государственных учреждений.

На созванное 4 июня (по инициативе оппозиции) заседание парламента, посвящённое теме нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, а также позиции правительства по мирному урегулированию, кроме представителей оппозиции и некоторых "независимых" депутатов никто не явился и оно не состоялось, ввиду отсутствия кворума.

Видимо Никол Воваевич крепко контролирует ситуацию в своей партии "Гражданский договор", которой принадлежит большинство в парламенте ( 71 место из 107) и когда нужно, ставит "колеблющихся" депутатов на место, указывая на то, кто реальный хозяин в партии.

Получив отпор от сил правопорядка 3 июня, когда попытки оппозиции прорваться в район "правительственных дач" были жестко пресечены, в результате чего были раненые демонстранты и задержанные воинствующие хулиганские элементы (в основном из окружения Р. Кочаряна и его сына Левона). После этого оппозиция бросилась ябедничать и жаловаться на нынешнюю власть представителям посольств западных государств, которых ещё совсем недавно обличало в том, что они "предали" армянский народ и поддержали территориальную целостность Азербайджана.

Армянские политики всегда "славились" умением усидеть на двух стульях одновременно, демонстрируя двуличность, меняя ориентиры с Запада на Восток, с Москвы на Брюссель, как флюгер во время ветра. Но то, что сторонники ориентации на ОДКБ и ЕАЭС бросились жаловаться к своим "заклятым" оппонентам-верх цинизма и лицемерия.

Стоит отметить тот факт, что авангардом оппозиции выступают силы близкие к Р. Кочаряну, который всегда подчеркивал свою пророссийскую ориентацию, подвергая критике нынешние власти за "изменение" ориентиров во внешней политике.

Нельзя оставить без внимания довольно пассивное поведение сторонников С. Саркисяна, которые ушли в тень особо не выпячиваясь. Один из лидеров его блока "Честь имею", глава парламентской фракции А. Ванецян "срочно заболел" и отбыл на лечение за рубеж, именно в тот момент, когда на улицах Еревана должно было решаться "будущее страны", затем вернулся, что свидетельствует о том, в стане оппозиции нет единства и разногласия между главными действующими лицами театра абсурда достигли пика своего развития.

Руководство Армении постоянно пытается спекулировать на тему активизации оппозиционной деятельности в стране, пытаясь шантажировать посредников тем, что в случае если армянской стороне не будут сделаны односторонние уступки, то к власти могут прийти представители радикальной оппозиции, которые вообще не намерены вести мирные переговоры.

Иногда складывается впечатление, что оппозиция и власти подыгрывают друг другу, время от времени выдвигая неприемлемые для Азербайджана предложения, которые являются красной линией. Обе стороны вроде выступая с разных позиций по мирному урегулированию, говорят и делают практически одно и тоже. Официальный Ереван имитирует своё стремление к миру, периодически организовывая вооружённые провокации на границе, создавая у международного сообщества имидж "бедной жертвы", а оппозиция просто ведёт себя как "непреклонная" сила, которая готова сражаться до конца во имя мифических "арцаха" и "миацума".

В унисон самым радикальным силам в Армении выступают лидеры сепаратистов Карабахского региона Азербайджана, которые незаконно присвоили себе право выступать от имени армянского населения и которые сами не понимают что они говорят.

Эти психически неуравновешенные и больные люди делают такие заявления, что иногда кажется, что они живут на Луне, а не на Земле. Воспользовавшись ресурсами богатой армянской диаспоры в России, один из лидеров сепаратистов некто Артак Бегларян решил, что пришло его время стать главой никем непризнанного незаконного режима и купил себе в качестве рекламы интервью у российского агентства РИА Новости.

Интересно, что такое "уважаемое" новостное агентство пошло на поводу у богатых армянских спонсоров и предоставило площадку для этого непонятно кого представляющего человека.

Опубликованное интервью является откровенной провокацией, направленное на ухудшение отношений между Азербайджаном и Россией.

А. Бегларян сделал ряд заявлений, судя по которым можно сказать, что у этого человека явно не все в порядке с головой. То что А. Бегларян является инвалидом по зрению многим известно, но его комментарии свидетельствуют о том, что ему пора заняться лечением и от ментальных болезней. Кстати, зрение господин А. Бегларян потерял в 1995 году, подорвавшись на установленном армянскими же боевиками минном поле, а не от минометного обстрела азербайджанской армией, как пытаются представить армянские дезинформаторы, стараясь вызвать к нему жалость у зарубежной общественности.

Вообразив себя чуть ли не новым армянским "Наполеоном", человек с образованием для людей с ограниченными возможностями, пытается диктовать условия мирного соглашения, далекие от современных реалий.

А. Бегларян наговорил кучу чепухи, главные из которых следующие: конфликт не закончен, Карабах никогда не будет частью Азербайджана, переговоры должны вестись только с сепаратистами (для которых официальный Ереван "не указ"), срок пребывания миротворцев никто не может ограничить, ЕС лезет не в свои дела, посредничая в мирном процессе, вначале нужно признать независимость "арцаха", а затем произойдет присоединение к Армении "миацум" и тд.

Выслушав бред этого больного человека можно сделать однозначный вывод, что у него появились "диктаторские" амбиции и желание занять место своего нынешнего шефа Араика, а также то, что устами человека с ограниченными возможностями кто-то старается спровоцировать новую войну, результат которой всем известен заранее.

Подобного рода измышления явно повторение уже пройденного в 2019 году заявления нынешнего лидера Армении о том, что "Карабах это Армения и точка", ставшей прелюдией ко Второй Карабахской Войне.

В порыве искренности от того, что его наконец услышат А. Бегларян озвучил то, что сегодня даже самые радикальные оппозиционеры в Ереване предпочитают не говорить вслух, назвав конечную цель развязанного армянской стороной долголетнего потухшего конфликта - стремление Армении аннексировать Карабахский регион Азербайджана.

То есть все, что армянские политики делали более 30 лет, имело именно эту конкретную цель, а не вопросы неких прав армянского населения на "безопасность", как они сейчас пытаются представить, делая хорошую мину при плохой игре.

Естественно, что это клеветническое наглое интервью одного из главных сепаратистов не осталось без внимания официального Баку, который верный своим международным обязательствам, ограничил распространение вредных и опасных высказываний, наносящих урон двусторонним отношениям с Россией, заблокировав доступ к этому информационному ресурсу на территории Азербайджана.

Армения находится в данный момент на распутье: сделать реальные шаги по примирению, отказаться от территориальных притязаний, начать диалог и сотрудничество; или вновь раскрутить спираль войны и ненависти, поставив на карту судьбу всего армянского народа.

Президент Ильхам Алиев, призывая армянских руководителей сделать правильный выбор и не испытывать терпение азербайджанской стороны имеет ввиду то, что чем быстрее армянские политики прекратят думать старыми стереотипами и устраивать дешёвые шоу (которые ничего им не дадут) встанут на путь конкретных переговоров, отвечающих современным реалиям, тем скорее удасться примирить народы, начать выгодное региональное экономическое сотрудничество, превратив Южный Кавказ в зону мира и безопасности.