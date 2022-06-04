Апофеоз глупости: обратятся ли армянские "реваншисты" к инопланетянам?

Автор: Акпер Гасанов

Забавные новости приходят из Армении, которая, по утверждению "реваншистов", давно уже "беременна" контр-революцией. Утверждения сторонников возврата власти вчерашних казнокрадов, грабителей РА, торговавших ее скудными богатствами , но некогда существовавшими суверенитетом и независимостью о том, что плод регулярных митингов в центре Еревана вскоре будет представлен взору всего мира оказались пустыми.

Хотя, на какие только провокации "реваншисты" только не шли, какую им только поддержку извне не оказывают! Все без толку. Никол Пашинян и возглавляемая им сила не собирается выпускать из рук бразды правления.Соответственно, начинается период озвучивания проклятий в адрес тех, кто, по мнению "реваншистов", отказался им помочь снова заполучить власть.

Наблюдать за этим зрелищем довольно забавно.А как иначе оценить душевные метания бывшего борца греко-римского стиля, а позже и бывшего депутата армянского парламента Арсена Джулфалакяна?! Он принялся сетовать на недоразвитость армянского общества, попутно деля его на разные группы. Хорошо еще, что по длине носа и размеру черепа не стал делить. Хотя возможно, что и до этого дойдет.

В общем, сетует Арсен, большая часть общества не осознает важность момента и продолжает свою обычную жизнь. То есть, он реально ждал , что все граждане РА откажутся выходить на работу, есть, спать, выполнять свои супружеские обязанности, справлять естественные надобности и выйдут на улицы Еревана, чтобы поддержать тех, кто уже однажды был у власти и жаждет ее вернуть себе вновь.

Экий армянский народ непонятливый оказался! Добился же он однажды свержения Сержа Саргсяна и всего "карабахского клана". Так почему бы не "вернуть все взад"?!Вперед, на баррикады контр-революции! Ведь Арсен даже умудрился углядеть некие преимущества в периоде президентва Роберта Кочаряна. Каких еще аргументов не хватает политически недоразвитым гражданам РА, так рассуждает бывший борец а ныне политик, который, замечу, пролез в армянский парламент о общегосударственному списку блока партий "Мой шаг", то есть был поднят из, образно говоря, партера, Николом Пашиняном, против которого Джулфалакян теперь выступает. Такова она программа выступлений на армянской политико-цирковой арене. Она включает в себя не только обвинения в адрес граждан РА.

Вон, секретарь парламентской фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян поведал миру поразительные новости."Вчера Пашинян достиг апогея в проявлении своих нервных расстройств и без каких-либо оснований дал приказ применить специальные средства", - заявил он в ходе встречи с журналистами.Иными словами, премьер-министром в РА является, согласно утверждению Айка, психически нездоровый человек.

Никаких доказательств своего утверждения Айк не привел. Врача к Пашиняну он тоже не вызвал. При этом получилось, что подавляющее большинство граждан РА, если верить Мамиджаняну, предпочитает психически нездорового Пашиняна всей той своре, что мечтает его смести. К кому тут предъявлять претензии? Ясное дело- к оппонентам действующего армянского премьера, реноме которых такое, что даже неудобно это слово вслух произносить.

Но Айк обрушивается с гневом на... страны Запада. "Преступное молчание западных стран в связи с осуществляемыми варварствами против демонстрантов имеет свою цену", напустил туману Мамиджанян . Такое мог ляпнуть только тот, кто давно уже привык торговать политическими принципами, не особо брезгуя в выборе клиентов.

Реальность же состоит в том, что это Азербайджану стоит сетовать на молчание так любящих менторствовать западных политиков, международных правозащитных организаций. Они рвут на голове волосы и кричат "караул", стоит только нашей полиции разогнать несанкционированный пикет в центре Баку.Но они в упор "не видят" использования действующей армянской властью светошумовых гранат против митинговавших.

Для них Пашинян по-прежнему "демократ". И это не проблема Пашиняна. Это проблема международных правозащитных организаций, склонность к двойным стандартам которых стала давно уже притчей во языцех.Но Мамиджананя,, ясное дело, такого не признает. Он сетует на молчание Запада в контексте его нежелания помочь "реваншистам" смести действующую власть. И тут Айку нужно не останавливаться и сетовать на молчание всего мира, а далее и всей Галактики. Обращение к инопланетянам от армянской оппозиции с просьбой помочь в свержении Никола Пашиняна станет апофеозом трагикомической картины в РА.