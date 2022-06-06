Милли Меджлис проведет заседание в Шуше

В рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в Шуше состоится совместное заседание парламентских комитетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 11 июня в Шуше состоится совместное заседание парламентского комитетов по аграрной политике и региональным вопросам.

О повестке дня заседания будет сообщено в ближайшие дни.