https://news.day.az/politics/1468263.html Милли Меджлис проведет заседание в Шуше
Милли Меджлис проведет заседание в Шуше
В рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в Шуше состоится совместное заседание парламентских комитетов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 11 июня в Шуше состоится совместное заседание парламентского комитетов по аграрной политике и региональным вопросам.
О повестке дня заседания будет сообщено в ближайшие дни.
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