https://news.day.az/politics/1468307.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
В ходе операций по разминированию, проведенных 1-6 июня в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, были обнаружены и обезврежены 54 противопехотных и 25 противотанковых мин, а также 206 неразорвавшихся боеприпасов.
Об этом сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджана по разминированию.
Согласно информации, в указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 357 гектаров.
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