Делегация из Канады посетила Гянджу и Шушу

Канадская делегация, приехавшая в нашу страну для доведения до международной общественности справедливой позиции Азербайджана и новых реалий, сложившихся в регионе Южного Кавказа, побывала в Гяндже и Шуше.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в Гяндже гости посетили территорию города, подвергшуюся бомбардировке армянскими вооруженными силами во время Отечественной войны, выставку ручных работ молодежи, дом-музей Нури Паши и Ханский сад, а в Шуше - Гянджинские ворота, Джыдыр дюзю, площадь, где установлены "Расстрелянные памятники", дом-музей Бюльбюля, церковь Газанчи.

В обоих наших древних городах гости были подробно проинформированы об актах терроризма и вандализма, варварски учиненных армянскими вооруженными силами во время I и II Карабахских войн.

Член правления Национального совета по этнической прессе и СМИ Канады, руководитель Консультативного совета прессы объединенных общин Канады Тони Рупрехт заявил, что они решительно осуждают эти чудовищные события. "Мы приехали в город Гянджа, чтобы своими глазами увидеть следы армянского терроризма. Мне сложно понять подобный вандализм. Необходимо довести до мира террор и злодеяние, учиненные Арменией в Гяндже", - сказал журналист.

Oн отметил, что они не сомневались в победе Азербайджана в 44-дневной войне: "Ведь у Азербайджана был могучий "железный кулак". Aзербайджан мог освободить военным путем и другие территории и даже продвинуться далеко вперед. Однако Президент Азербайджана, опираясь на принципы гуманизма, дабы избежать еще больших человеческих жертв, дал согласие на прекращение войны и возвращение других территорий мирным путем. Это свидетельствует о том, насколько важен для азербайджанского народа и Президента Ильхама Алиева человеческий фактор. Благодаря решимости азербайджанского народа и могуществу государства ваша страна одержала победу в справедливой войне. Каждой стране, каждому народу в мире следует извлечь урок из справедливой войны Азербайджана. Сегодня мир приветствует миролюбивую политику победоносного Азербайджана, и этот факт заслуживает одобрения".

В культурной столице нашей страны гости были подробно проинформированы о проводимой в течение почти двух лет в Шуше восстановительной и созидательной работе. Было подчеркнуто, что по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева церковь Газанчи, как и другие религиозные храмы в Шуше, ремонтируется за счет государственного бюджета, что в нашей стране, где господствуют система мультикультуральных ценностей и толерантность, с уважением относятся к религиозным конфессиям и этническим меньшинствам.

Bозвращаясь в Баку, гости ознакомились с условиями в поселке современного типа, возведенном для вынужденных переселенцев в физулинском селе Ахмедбейли.

В поездках в Гянджу и Шушу делегацию сопровождали ответственный сотрудник Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Исмаилзаде, представители местных государственных органов Гянджи и Управления государственного заповедника города Шуша.

Отметим, что в канадскую делегацию входят член правления Национального совета по этнической прессе и СМИ Канады, руководитель Консультативного совета прессы объединенных общин Канады Тони Рупрехт, журналист Инга Соней-Келлнер, консул-координатор Турецкой федерации по внешним связям Исмаил Ватанер и руководитель Азербайджанского центра культуры и искусства "Ветен" Лалин Гасанова.

Нынешний визит состоялся по инициативе руководителя действующего в Канаде Азербайджанского центра культуры и искусства "Ветен". Канадские гости посетили в Баку Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны.