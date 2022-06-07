Азербайджан укрепляет своё место в новом энергетическом миропорядке

Автор: Орхан Амашов,

политический обозреватель

Существенная часть влияния Азербайджана на международной арене неразрывно связана с экспортом энергоресурсов. Каждый миллиард кубометров газа, поставляемый на европейский рынок, влечет за собой соответствующую долю влияния и возможность его проецирования в более широком масштабе.

С невозмутимой уверенностью и здоровой самооценкой Азербайджан продолжает укреплять свое место на мировом рынке.

Бакинская энергетическая неделя (1-4 июня) предоставила ее участникам, наблюдателям и миру в целом прекрасную возможность бросить проницательный взгляд на экспортные возможности Азербайджана и его место в новом энергетическом миропорядке.

До декабря 2020 года роль Азербайджана в архитектуре энергетической безопасности Европы имела большой потенциал, тогда как за последний год и пять месяцев она вышла за рамки простой потенциальности. С введением в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода (TAP), самого западного сегмента Южного газового коридора, энергоресурсы Азербайджана теперь вплетены в цепочку важнейших поставок ЕС.

"Потребность в азербайджанском газе возрастает, для этого есть потенциал, есть политическая воля", - заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на 27-й Международной выставке "Нефть и газ Каспия" в рамках Бакинской энергетической недели.

Азербайджанский лидер был более чем ясен. В то время, когда глобальная энергетическая архитектура перестраивается, и Европа, наконец, осознала опасную сторону чрезмерной зависимости от поставщика, с которым ей хронически не удавалось поддерживать доверительные отношения, роль Баку становится важной, как никогда раньше.

Текущий экспорт газа из Азербайджана составляет 22 миллиарда кубометра в год. Ожидается, что в этом году эта цифра составит 24 млрд м3. Из них 6 млрд м3 поступает в Турцию и 10 млрд м3 в ЕС через ЮГК. Этот объем может показаться несущественным по сравнению со 155 млрд м3 газа в год, поставляемым Россией до эскалации ситуации в Украине. Тем не менее, есть несколько критических возражений против беспокойства о непоследовательности.

Во-первых, общепризнанный в настоящее время фундаментальный провал и недальновидность Европы заставили их полагаться на одного поставщика при таком гигантском объеме импорта газа. Если Брюссель стремится исправить ошибку и начать действительно новый путь, крайне важно, чтобы в пересмотренной программе диверсификации ни один поставщик не был в статусе монополиста.

Во-вторых, 10 млрд м3 Азербайджана необходимо увеличить. Предполагается, что со временем эта цифра может и должна быть удвоена или даже, по мнению некоторых, утроена.

В-третьих, газовый потенциал страны не ограничивается месторождением Шах-Дениз. Например, есть газовое месторождение Умид, запасы которого оцениваются в 300-600 млрд м3.

В-четвертых, роль Азербайджана индивидуальна и нацелена на конкретный сегмент рынка ЕС, а именно на юго-восточную часть континента. В настоящее время более 8 млрд м3 в год поступает на итальянский интерконнектор. В случае удвоения объем может сыграть незаменимую роль для Болгарии и Сербии, у которых есть важные связи с Баку.

Учитывая, что годовая потребность Болгарии в газе составляет около 3,5-3,7 млрд м3, а Сербии - 2,7 млрд м3, Азербайджан за счет увеличения объемов экспорта будет иметь все необходимое для обеспечения достаточной энергобезопасности.

Одним из конкретных сегментов, усиленных на этой неделе, был потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана и перспективы экспорта. Баку соответствует духу времени. Возобновляемые источники энергии еще не являются сильной стороной Азербайджана, но уже буквально приняты меры по созданию благодатной почвы для развития зеленой энергетики. Восточный Зангезур и Карабах занимают центральное место в этом видении, и в нужный момент Баку стремится экспортировать возобновляемую энергию своим ближайшим соседям.

Что совершенно ясно, какой бы способ для увеличения экспорта не применялся, потребуются огромные инвестиции. Оптимизация и расширение ЮГК возможны посредством коллективного решения, требующего консенсуса между всеми заинтересованными сторонами. Таким образом, существует несомненный политический элемент, требующий воли и решимости вмешаться в финансовом плане.

Президент Ильхам Алиев несколько раз уточнял, как в своих многочисленных интервью, так и в своем последнем выступлении на Бакинской энергетической неделе, газовый бизнес устроен особым образом. Ключевой принцип заключается в том, что "сначала вы продаете газ, подписываете контракт, потом начинаете инвестировать и добывать". Другими словами, на первом месте стоит создание инфраструктуры и новых соединителей.

Это означает, что если ЕС действительно заинтересован в азербайджанском газе, он должен не просто вести красивые речи, а разделить риск и финансовую ответственность. Идею быстрого временного решения следует отложить, поскольку природный газ поставляется на основе долгосрочных контрактов.

Другой вопрос, насколько честна Европа в своем безоговорочном стремлении вырваться из тисков энергетической сети, в которой доминирует Кремль. Нынешние меры и особенно шестой пакет санкций, введенных ЕС, свидетельствуют о твердой решимости.

В частности, последние меры являются свидетельством стремления ЕС к импорту нефти. К концу 2022 года Брюссель предусматривает почти полный запрет на этот компонент, однако, когда речь идет о поставках газа, скорее всего, будет сохранен более поэтапный подход.

С оригиналом статьи, опубликованной в первой англоязычной газеты Азербайджана "Azernews", можно ознакомиться по ссылке.