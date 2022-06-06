ЕС продолжит привлечение средств для ускорения процесса разминирования в Карабахе

ЕС уже является крупнейшим спонсором в рамках поддержки процесса разминирования в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко на презентации в понедельник совместного проекта ЕС и ПРООН, направленного на содействие процессу разминирования на освобожденных от оккупации землях.

"Мы будем стремиться и дальше привлекать больше средств для ускорения этого процесса. Мы хотим увидеть Южный Кавказ местом, где нет больше мин", - сказал посол.

Михалко отметил, что необходима поддержка международного сообщества в вопросе запрета на использование мин.

"Этот проект принесет пользу всем, кто подвергается риску из-за неразорвавшихся боеприпасов, и, надеюсь, это поможет спасти жизни людей", - добавил он.

Организация гражданской защиты и гуманитарной помощи ЕС и Представительство Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Азербайджане объявили о начале проекта, направленного на оказание помощи населению, пострадавшему из-за конфликта.

Проект действий по скорейшему восстановлению, финансируемый ЕС, поддержит деятельность по разминированию на бывшей линии соприкосновения и поможет улучшить жизнь и средства к существованию семей, проживающих в этих районах.