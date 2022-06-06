https://news.day.az/politics/1468368.html Турция поддерживает шаги Азербайджана по установлению мира в регионе - Чавушоглу
Турция поддерживает шаги Азербайджана по установлению мира в регионе - Чавушоглу
Турция поддерживает шаги Азербайджана по установлению мира в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместном брифинге с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Анкаре.
По его словам, отношения Азербайджана и Турции являются примером для всех.
"С освобождением оккупированных земель Азербайджана открылась новая возможность для устойчивого мира и процветания. Эта возможность не должна быть упущена", - сказал министр.
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