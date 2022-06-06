https://news.day.az/politics/1468438.html Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджан во всех сферах - Чавушоглу - ФОТО
Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджан во всех сферах - Чавушоглу - ФОТО
Мы и впредь будем поддерживать братский Азербайджан во всех сферах.
Как передает Day.Az, об этом в понедельник написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
"Рад видеть в Анкаре министра иностранных дел братского Азербайджана Джейхуна Байрамова. Мы высоко ценим отношения наших стран, которые являются примером для всего мира, и региональные процессы. Мы и впредь будем поддерживать братский Азербайджан во всех сферах", - говорится в публикации.
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