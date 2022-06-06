Исламофобия в Индии: о чем стоит помнить политикам в Дели?

Автор: Акпер Гасанов

Сборная Индии успешно выступила на Кубка мира по стрельбе в Баку, который прошел на днях. В середине мая в Баку прошла 15-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 27-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности InterFood Azerbaijan. Индийские компании приняли в ней участие.

Азербайджан является одним из важнейших рынков для индийских товаров. Товарооборот между Индией и Азербайджаном в 2021 году вырос на 27 процентов по сравнению с 2020 годом, что свидетельствует о тесном сотрудничестве двух стран. Таково мнение посла Индии в нашей стране Бавитлунга Ванлалвавна.

Действительно, в Азербайджане представлен фармацевтический сектор Индии. Функционирует множество индийских фармацевтических компаний. Предметами импорта из Индии являются одежда, текстиль, информационные технологии, продукты питания, электронные карты, паровые котлы и другое оборудование для предприятий.

Кроме того, нефтегазовая компания Индии "Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)" участвует в разработке нефтегазового месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) (2,31 %). Продолжать этот список можно очень долго. Но можно коротко резюмировать, что отношения между нашими странами развиваются довольно всесторонне и динамично.

Но есть одна большая проблема, способная перечеркнуть всю эту благостную картину. Речь идет о совершенно очевидных, неоспоримых фактов преследования мусульман в Индии. Азербайджан является светским государством, но подавляющее большинство граждан нашей страны являются мусульманами. Плюс, Азербайджан играет весьма существенную роль в Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

К примеру, в апреле 2013 года в Баку состоялась конференция министров труда Организации Исламского Сотрудничества, на которой был принят "Рамочный документ". Данный документ определял будущие приоритеты в области труда, миграции, рабочей силы, обмена опытом и социальной защиты. По предложению Президента Азербайджана Ильхама Алиева был создан Центр труда ОИС (OIC Labour Center).

Кроме того, первое заседание, руководящего комитета "Рамочного Документа", на котором решались вопросы труда, занятости и социальной защиты состоялось 17-18 июня 2014 года в Баку. А в октябре 2014 года в Баку состоялась V международная конференция на тему "Роль женщин в развитии государств-членов Организации Исламского Сотрудничества". Ну а в 2017 году в Баку прошли IV Исламские игры солидарности.

Важно напомнить также о том, что ОИС всегда активно поддерживала территориальную целостность Азербайджана и осуждала оккупационную политику Армении. Справедливую позицию всегда занимала и ИСЕСКО, членом которой наша страна является с 1991 года. В отличие от ЮНЕСКО, которая все еще никак не направит своих специалистов на освобожденные в результате 44-дневной войны территории Азербайджана, руководство ИСЕСКО давно это сделало и осудило вандализм армянских оккупантов.

Вспомним слова , произнесенные Генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Малики в Шуше на открытии международной конференции "Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды". Он заявил , что Шуша - столица культуры, родина всемирно известного азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова, мугама.

Как видим, отношения с исламским миром всегда были, есть и будут очень важны для Азербайджана. И в Индии обязаны это учитывать, если хотят дальнейшего развития отношений между нашими странами. Увы, накопилось слишком много фактов, свидетельствующих об откровенно анти-исламских шагах, осуществляемых в Индии.

Там, к примеру, есть Бхаратия джаната парти" (БДП)- одна из двух ведущих общенациональных партий Индии (наряду с Индийским национальным конгрессом). БДП относится к партиям правого спектра и часто её характеризуют как партию индийского национализма. С 2014 года премьер-министром Индии является лидер этой партии Нарендра Моди.

Так вот "восходящая звезда" этой партии Яшпал Суварна заявила, что ношение хиджаба в общественных местах должно быть запрещено в Индии. И это при том, что мусульмане составляют около 14 процентов 1,3-миллиардного населения Индии. Как видим, игнорируются права огромного, многомиллионного числа граждан Индии.

Кроме того, представители БДП Нупур Шарма и Навен Джиндал несколько дней назад использовали оскорбительные высказывания в адрес пророка Мухаммеда в эфире индийского ТВ. В итоге, в Катаре, Кувейте, Иране послам Индии пришлось оправдываться после того, как их вызвали "на ковер" и вручили ноту протеста.

Но это, к сожалению, был не единственный пример чудовищной исламофобии в Индии. Так, глава храма Дасна Деви Яти Нарсингхананд призвал к "войне против мусульман". Плюс, индийские фильмы, снятые в последние годы, открыто пропагандируют исламофобию. Дошло уже до того, что в июне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность нападениями на места отправления культа и представителей разных конфессий в Индии.

Все это говорит о том, что проблема есть и замалчивать ее в Азербайджане не собираются. В нашей стране всегда с уважением относились и относятся к представителям разных религий. Азербайджанский мультикультурализм давно уже высоко оценен в мире. Увы, ничего подобного мы не можем сказать про Индию, в которой открыто и цинично притесняют мусульман. То есть, наших братьев по вере. Которые могут быть уверены в том, что Азербайджан, являющийся политическим, экономическим и военным лидером Южного Кавказа, всегда поддержит их. Это то, о чем никогда не стоит забывать политикам в Дели, если они хотят и дальше развивать отношения с нашей страной.