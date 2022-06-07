https://news.day.az/politics/1468502.html Хикмет Гаджиев встретился с послом Турции в США
Хикмет Гаджиев встретился с послом Турции в США
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев встретился в США с послом Турции в Вашингтоне Гасаном Муратом Мерджаном.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщается в публикации на официальной странице посольства в Twitter.
"Посол Гасан Мурат Мерджан встретился с помощником Президента Азербайджана. Они вновь подтвердили братские отношения между Турцией и Азербайджаном, обменялись мнениями по региональным вопросам", - говорится в публикации.
Во встрече также принял участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.
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