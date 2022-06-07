В Доме Азербайджана в Брюсселе прошла встреча с членами общины

B рамках визита в Бельгию состоялась встреча сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) с членами азербайджанской общины, проживающими в этой стране.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Bступительным словом мероприятие, проведенное в Доме Азербайджана в Брюсселе, открыл заместитель председателя ГКРД Эльшад Алиев. Подробно остановившись на стратегии и новых целях, намеченных на V Съезде азербайджанцев мира, решениях, принятых на состоявшемся 4 июня в Брюсселе VII съезде Конгресса азербайджанцев Европы, и реализованных комитетом проектах, заместитель председателя рассказал о предстоящей работе, направленной на доведение до международной общественности правды об Азербайджане на фоне новых реалий, сложившихся в регионе Южного Кавказа после нашей блестящей победы в Карабахе.

Говоря о рекомендациях Президента Азербайджана Ильхама Алиева на V Съезде, заместитель председателя отметил значение расширения деятельности, связанной с координационными советами, домами Азербайджана и азербайджанскими воскресными школами.

Выступая на мероприятии, сопредседатель Федерации азербайджанцев Бельгии Анар Малик коснулся направлений деятельности Дома Азербайджана в Брюсселе, реализованных и предстоящих в ближайшем будущем проектов. Он призвал соотечественников к демонстрации единства и солидарности во имя нашей страны, активному участию в проектах Дома Азербайджана.

На встрече, продолжавшейся обменом мнениями, активистка диаспоры Илаха Тагиева и другие в своих выступлениях выдвинули новые идеи и предложения относительно различных проектов, связанных с пропагандой нашего родного языка, древней истории и богатой культуры.

Затем в исполнении детей членов общины прозвучало знаменитое стихотворение выдающегося поэта Самеда Вургуна "Aзербайджан".

Отметим, что в мероприятии принимали участие заместитель председателя ГКРД Вагиф Сеидбеков, сотрудники комитета, представители посольства нашей страны в Бельгии, педагоги, родители с детьми.