https://news.day.az/politics/1468641.html Азербайджанские артиллеристы заняли огневые позиции - ВИДЕО
Азербайджанские артиллеристы заняли огневые позиции - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны, проведены тактические учения с боевой стрельбой с участием расчётов самоходных гаубиц ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Согласно плану учений, подразделения, осуществляющие огневую поддержку, были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, заняв резервные огневые и стартовые позиции.
На учениях, проводимых в соответствии с условиями реального боя, были успешно выполнены задачи по уничтожению целей условного противника точным огнём.
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