Азербайджан предложил решения глобальных проблем

Автор: Лейла Таривердиева

Бакинская энергетическая неделя стала ярким событием, задавшим тон второму полугодию 2022-го. Она позволила рассмотреть с близкого расстояния диспозицию сил на мировом энергетическом рынке и понять, что этому рынку в сегодняшней ситуации может предложить Азербайджан.

В рамках недели прошли традиционные 27-я по счету выставка-конференция "Нефть и газ Каспия", 10-я Международная выставка "Энергетика и возобновляемые источники энергии Каспия" и Бакинский энергетический форум. В работе Недели приняли участие более 200 компаний из около 30 стран мира, а также эксперты и журналисты. Несмотря на то, что в организации выставки-конференции и форума, проводящихся с 1994 года, из-за пандемии был двухлетний перерыв, такое большое число участников показало, что интерес к этому мероприятию остается на высоком уровне. Эта площадка создает возможности для демонстрации самых передовых технологий в сфере энергетики, поиска партнеров, установления контактов и заключения договоренностей.

Выступая на открытии Недели, Президент Ильхам Алиев назвал ее главным энергетическим мероприятием региона. По его словам, с первого года проведения выставки-конференции Азербайджан объявил о своей открытости миру. Первые иностранные инвестиции, вложенные в нефтяные и газовые месторождения Каспия, были обеспечены Баку и его партнерами. А начатые Азербайджаном на первом этапе энергетические проекты создали рамки для регионального сотрудничества, и в настоящее время они превратились в глобальные энергетические проекты.

В течение двух лет вынужденного "простоя" мира из-за пандемии технологическое развитие, тем не менее, продолжалось, и в Баку в этом году были представлены инновационные технологии в области добычи нефти и газа, транспортировки и хранения углеводородного сырья. Кроме того, за этот период особую актуальность начал приобретать вопрос развития альтернативной энергетики, и на выставке, и в ходе обсуждений в Баку этому актуальному сектору было уделено значительное пространство. Азербайджан, являясь нефтегазодобывающей страной, в контексте борьбы с изменениями климата тоже все больше обращается к усилению сегмента возобновляемых источников энергии. Благо, страна располагает для этого всеми возможностями.

В ряду наиболее актуальных вопросов энергетической повестки значится также энергобезопасность. Неслучайно эта тема стала основной на Бакинском энергетическом форуме. С участием сотен представителей (в том числе руководители ведущих зарубежных компаний) двух десятков стран мира были компетентно рассмотрены вопросы глобальной энергобезопасности и возможности усиления доли зеленой энергетики. Участники форума не только участвовали в заседаниях, но и использовали отведенное время для проведения двусторонних встреч, поиска новых партнеров и плодотворного обмена мнениями по самым животрепещущим вопросам.

Следует особо подчеркнуть тот факт, что специальная сессия в рамках Бакинской энергетической недели прошла в Шуше. Это очень символично и важно. Так как закрепляет статус Шуши как центра не только культурного значения, но и делового. Кроме того, это еще раз подчеркивает тот факт, что Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана, а также то, что страна, включая все ее международно признанные территории, прочно встала на путь мирного развития. Сессия называлась "Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала зеленой энергии освобожденных территорий", а мы знаем, что Президент Ильхам Алиев объявил освобожденные территории зоной зеленой энергетики. 3 мая прошлого года глава государства подписал указ "О мерах по созданию зоны зеленой энергии на освобожденных территориях Азербайджанской Республики". После освобождения от армянской оккупации эти земли рассматриваются в рамках экологических приоритетов Азербайджана. Неслучайно SOCAR и BP именно в рамках спецсессии в Шуше подписали долгожданное соглашение о сотрудничестве в сфере изучения потенциала возобновляемых источников энергии в Азербайджанской Республике и реализации совместных проектов. Меморандум о взаимопонимании был подписан в Шуше также между SOCAR и Masdar (ОАЭ). Документ направлен на сотрудничество в области возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

В работе завершающей Неделю специальной сессии приняли участие более 100 гостей. В том числе министр энергетики Парвиз Шахбазов, министр экономики Микаил Джаббаров, первый вице-президент SOCAR, исполняющий обязанности президента Ровшан Наджаф, региональный президент BP Гэри Кунц, исполнительный директор Total Energies в Азербайджане Регис Агут, исполнительный директор Masdar Clean Energy, исполняющий обязанности исполнительного директора Фауаз Аль Мухаррами, директор по инвестициям ACWA Power Investment Клайв Тертон и другие.

Никто не поспорит - и гости смогли в этом убедиться, - что Шуша и окружающие ее великолепные пейзажи создают наилучшую атмосферу для обсуждения вопросов зеленой энергетики. Особая аура города и красота природы сами по себе заставляют задуматься о перспективах декарбонизации.

Участие руководителей BP, EQUINOR, TotalEnergies, ACWA POWER, MASDAR, Uniper и других компаний-гигантов в специальной сессии в Шуше, объявленной Президентом Азербайджана зоной зеленой энергии, демонстрирует серьезный интерес к потенциалу ВЭИ в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах. ВР, например, планирует построить в Джебраильском районе солнечную электростанцию мощностью 240 мегаватт.

Интерес представляют в этом плане не только на освобожденные территории. Азербайджан в целом обладает немалым потенциалом для развития ВИЭ. Так, потенциал солнечной энергии, по подсчетам специалистов, составляет 5 тысяч мегаватт, ветра - 4500 мегаватт. В плане ветровой энергии огромным потенциалом обладает Каспийское море.

Азербайджан не только присоединяется к обсуждениям, но и на практике принимает меры к борьбе с изменениями климата и экологическое благополучие планеты. Так, Государственная нефтяная компания (SOCAR), по оценками международных организаций, достигнет декарбонизации в ближайшие 10 лет. Это более короткий срок, чем поставленный для декарбонизации многим другим странам.

И, конечно же, в числе первостепенных вопросов - энергетическая безопасность. В этой теме Азербайджан представлен как страна, не испытывающая никаких проблем с энергобезопасностью, но способная и готовая предпринять усилия для обеспечения ее для своих партнеров и всех других, кто готов к честному сотрудничеству.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, в годы независимости Азербайджан вкладывал инвестиции в свою энергетическую безопасность, полностью обеспечил потребности на внутреннем рынке и старается играть постепенно все более важную роль в энергетической безопасности все большего числа стран.

"Учитывая существующие в настоящее время новые вызовы и потребности, мы, конечно, находимся уже в процессе переговоров с другими потенциальными потребителями. Но одних только наших усилий для этого будет недостаточно. Необходимы инвестиции в инфраструктуру, строительство новых интерконнекторов в Европе, и должны быть достигнуты договоренности на новых условиях, потому что все мы знаем, что в газовом бизнесе вы, в первую очередь, продаете газ, подписываете контракт, а потом вкладываете инвестиции и приступаете к добыче", - сказал он, добавив, что азербайджанская сторона будет делать все возможное для ускорения процесса. И это уже началось.

Как показала Бакинская энергетическая неделя, Азербайджану есть что предложить. Теперь слово за теми, кто нуждается сегодня в альтернативе и диверсификации и не хочет замерзнуть будущей зимой, которая, учитывая сегодняшние мировые развития, обещает стать для Европы очень непростой.