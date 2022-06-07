Зангезурский коридор важен для всех стран региона, в том числе и для Армении

Зангезурский коридор важен и для Армении.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью турецкому агентству "Анадолу".

"По вопросу Зангезурского коридора нет конкретных результатов. Армения продолжает затягивать вопрос под разными предлогами. Армения является страной с самыми ограниченными коммуникационными возможностями в регионе. Поэтому реализация Зангезурского коридора важна для Армении так же, как и для других стран региона", - сказал Байрамов.