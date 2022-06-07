Азербайджан поддерживает нормализацию турецко-армянских отношений - глава МИД
Азербайджан на самом высоком уровне выразил поддержку нормализации турецко-армянских отношений. Мы очень позитивно оцениваем назначение Турцией и Арменией специальных представителей для процесса нормализации и проведенные ими три встречи.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью турецкому агентству Анадолу.
По его словам, это пример положительных месседжей Турции и Азербайджана в адрес Армении.
"Мы за построение нормальных добрососедских отношений с Арменией, и если эта страна предпримет соответствующие шаги, будет уважать международное право, осознает реалии в регионе, то можно будет добиться хороших результатов", - сказал министр.
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