Азербайджан поддерживает нормализацию турецко-армянских отношений

Азербайджан на самом высоком уровне выразил поддержку нормализации турецко-армянских отношений. Мы очень позитивно оцениваем назначение Турцией и Арменией специальных представителей для процесса нормализации и проведенные ими три встречи.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью турецкому агентству Анадолу.

По его словам, это пример положительных месседжей Турции и Азербайджана в адрес Армении.

"Мы за построение нормальных добрососедских отношений с Арменией, и если эта страна предпримет соответствующие шаги, будет уважать международное право, осознает реалии в регионе, то можно будет добиться хороших результатов", - сказал министр.