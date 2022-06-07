Сублимация комплекса неполноценности в манию величия: Армения вчера, сегодня, завтра

Автор: Акпер Гасанов

У армянского политикума, журналистов и "экспертов" в радиусе от вирусологов до политологов, появился новый повод для истерики. Она вызвана тем, что посол ЕС в Баку Петер Михалко пообещал властям Азербайджана всяческую поддержку в борьбе с незаконным производством в Карабахе. Данное заявление Михалко сделал в ходе встречи с председателем Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли, который совершенно справедливо и обоснованно обвинил Армению в незаконном производстве вина и фальсификациях с продажей его в ЕС.

Естественно, что посол ЕС Петер Михалко заверил, что "высоко оценивает продолжающуюся деятельность агентства в этом направлении, и подчеркнул, что Азербайджану будет оказана поддержка в предотвращении подобных негативных ситуаций".

Казалось бы, что тут удивительного? Карабах - это Азербайджан. Все произведенное там, от вина до любого иного продукта, должно иметь надпись "Made in Azerbaijan". Все, что не имеет такой надписи, является незаконно произведенным, о чем, собственно и сказал Петер Михалко. Но привыкшие за более четверти века оккупации к безнаказанности карабахские сепаратисты и раздувающие эту тему "реваншисты" в Армении , забыв о Победе Азербайджана в 44-дневной войне и новых реалиях, решили поднять вопль.

Они вопят, что "таким образом, посол ЕС фактически поддерживает блокаду, осуществляемую Азербайджаном в отношении Нагорного Карабаха". И добавляют, что "подобное равнодушное отношение к самому Нагорному Карабаху вызывает как минимум удивление в свете попыток Брюсселя играть первую скрипку в урегулировании нагорно-карабахского конфликта".

О том, что по итогам всех трех встреч между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Арении Николом Пашиняном при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля ни разу не ставилась под сомнение принадлежность Карабаха Азербайджану, эти "говоруны" благополучно "забыли". Как и о том, что в заявлении Мишеля не было даже ничего про "Нагорный Карабах". Было только про Карабах - регион Азербайджана, включающий в себя и Ханкенди.

Соответственно, все истошные крики про "блокаду Азербайджаном своих же земель" - это диагноз, с которым нужно идти к врачу. Ну а про "равнодушное отношение" к Карабаху со стороны какой-либо организации - это уже не их, армянское, дело. Тут Азербайджан сам разберется, кому, когда, что и в какой форме озвучивать. Армении же лучше в своих внутренних проблемах разбираться.

Но в том-то и дело, что во внутриполитической ситуации в РА винят тоже... ЕС. Правда, уже ереванский офис. Как заявил депутат от блока "Армения" Арам Вардеванян, по соседству с офисом ЕС, 3 июня была применена свето-шумовая граната. "Думаю, что это очередная позорная страница действующих властей. Удивительно то, что посольство ЕС об этом не говорит. Не говорит о десятках и сотнях пострадавших граждан, не говорит о том, что против мирного митинга была применена граната", - заявил Вардеванян.

Затем он зачитал текст заявления двух оппозиционных фракций парламента Армении (блоков "Армения" и "Честь имею"), которое было передано главе делегации ЕС в Армении, послу Андреа Викторин, уже ставшей объектом для жесткой критики со стороны армянских оппозиционеров. О Викторин, в частности, написала на своей странице в "Facebook" депутат от блока "Армения" Агнесса Хамоян.

"Когда оппозиция поднимала свой голос в знак протеста у посольства ЕС, госпожа Андреа Викторин в это же время выкладывала в "Twitter" беззаботные фотографии из Севана и Дилижана", - сетует Агнесса. Эта дама, замечу, перешла все рамки приличия, скатившись до озвучивания открытых оскорблений в адрес главы делегации ЕС в РА.

"Такое поведение дамы - большого мастера нагибаться перед Николом Пашиняном в прямом смысле этого слова, является очевидным политическим цинизмом, но нас уже ничем не удивишь", - написала Хамоян. Смешно слушать все это от страны, которая давно и прочно стоит в позе одного из знаков Зодиака. Армения, лишенная слишком многих атрибутов независимости и суверенитета - не та страна, политики которой вправе рассуждать о степени прогиба перед кем-то.

Рассуждая шире, мы в очередной раз констатируем поразительные желание, готовность и способность армянской стороны обвинять в своих поражениях, бедах, провалах кого угодно, но только не самих себя. Это признаки несостоявшегося государства, незрелого общества. А еще - это пример массовой сублимации комплекса неполноценности в манию величия. И ничего, кроме смеха и презрения, этот безостановочный фестиваль лопнувших мыльных пузырей, не вызывает