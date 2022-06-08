https://news.day.az/politics/1468799.html Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях «Эфес-2022» в Турции - ВИДЕО
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях «Эфес-2022» в Турции - ВИДЕО
Азербайджанские военные принимают участие в учениях "Эфес-2022" в Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
Отмечается, что кроме азербайджанских военнослужащих, к учениям привлечены военнослужащие из США, Ливии, Боснии и Герцеговины, Македонии и других стран.
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