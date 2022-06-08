Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях «Эфес-2022» в Турции

Азербайджанские военные принимают участие в учениях "Эфес-2022" в Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Отмечается, что кроме азербайджанских военнослужащих, к учениям привлечены военнослужащие из США, Ливии, Боснии и Герцеговины, Македонии и других стран.