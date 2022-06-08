«TEKNOFEST Азербайджан» — окно в мир технологического прогресса

В столице Азербайджана отгремел масштабный аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST. Как известно, данный фестиваль, учреждённый Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики и "Турецкой технологической командой" - Фондом Т3, под руководством Сельджука Байрактара проводится ежегодно с 2018 года. Однако в этом году, совместно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, TEKNOFEST впервые был организован за пределами Турции - с 26 по 29 мая мероприятие прошло в Baku Crystal Hall и на прилегающей к нему территории Бакинского приморского бульвара, передает Day.Az.

Несмотря на то, что в Азербайджане подобная грандиозная презентация военной техники и технологических инноваций проходила впервые, в силу разнообразия и зрелищности заявленной фестивальной программы организаторы прогнозировали большой наплыв посетителей и участников, но реальные показатели превзошли все ожидания.

Так, по имеющимся сведениям, уже к 20 мая регистрацию прошли 45 682 посетителя, а количество аккредитаций достигло отметки 9 897 человек. В целом, планировалось, что в течение 4 дней TEKNOFEST посетят около 200 тысяч человек, включая около 500 граждан из 33 стран, но в итоге своими глазами увидеть этот праздник высокотехнологичных решений пришли более 230 тысяч человек, что является безоговорочным рекордом не только для страны, но и для региона в целом.

Изучив контент мероприятия, факт небывалого зрительского ажиотажа можно вполне рационально объяснить: технологические конкурсы, стартап-саммит Take Off Baku, хакатон Smart Karabakh, заседание министров по ИКТ Организации тюркских государств, кубок Европы по Rocket League и TEKKEN, многочисленные выставки, авиа-шоу с участием турецких истребителей "Су-25", "МиГ-29", аэробатических команд Türk Yıldızları, Solo Türk и вертолётов Военно-воздушных сил Азербайджана, а также шоу реактивных костюмов, аттракционы с аэрокосмической тематикой и концерты - всё это никого не оставило равнодушным.

Принимая во внимание разнообразную программу фестиваля и многочисленные восторженные отзывы посетителей, может показаться, что речь идёт только о грандиозном развлекательном шоу. Безусловно, TEKNOFEST является зрелищным событием, но развлекательная составляющая не является ни его первичной, ни основной целью. Но что же тогда является его целью на самом деле?

Для того чтобы рассуждать на тему основных задач, следует более подробно разобрать суть мероприятия и понять - что же такого важного происходило в этом ярком антураже самолётов, "байрактаров" и дронов? А происходило следующее: "TEKNOFEST Азербайджан" распахнул окно в мир технологического прогресса.

Фестиваль инженерной мысли

На все конкурсы TEKNOFEST подали заявки более 5 000 человек, составляющие более 1 000 команд, 170 из которых прошли в финал. Всего в рамках фестиваля было организовано 8 конкурсов, а сами соревнования прошли среди 3 категорий участников: школьники, студенты и физические лица или предприниматели. Стоит отметить, что в фестивале участвовали не только азербайджанцы и турки, но и представители более 30 стран мира.

К примеру, в Кубке Европы по Rocket League и Tekken, проводившемся совместно с Европейской федерацией киберспорта и Федерацией киберспорта Азербайджана, за титул чемпиона боролись 43 киберспортсмена из 21 страны Европы.

А на стартап-саммит Take Off Baku, призванным продемонстрировать способности молодых инженеров с возможным последующим выходом на глобальные рынки, подали заявки 287 стартапов из 32 стран - из них 101 стартап пришёлся на долю Азербайджана.

В рамках хакатона Smart Karabakh, чьей задачей является создание на освобождённых азербайджанских территориях смарт-городов и посёлков, а также разработка новаторских решений в сфере аграрного хозяйства и транспорта, было получено 188 заявок на участие - 151 из Азербайджана, 57 из Турции.

Таким образом, "TEKNOFEST Азербайджан" явил собой самый настоящий международный технологический конгресс молодых инженеров, которые приобрели широкий опыт в виде обмена знаниями с единомышленниками и соревнования в профессиональной среде.

Глобальная платформа

Ни для кого не секрет, что в современном мире ведущие страны больше не конкурируют только в области природных ресурсов и боевой мощи. Сейчас основным капиталом государств с крепкой экономической базой и возможностями в спектре инноваций является человеческий капитал, состоящий из высококвалифицированных специалистов в сфере передовых технологий.

Азербайджан - небольшая страна, у которой на данном этапе пока нет всей надлежащей инфраструктуры и обширного человеческого ресурса в области IT, однако имеется потенциал, стремление и здоровые амбиции, стимулирующие общее развитие в данном направлении. И такое мероприятие как TEKNOFEST является непосредственным катализатором становления необходимой базы для выхода на мировой технологический рынок.

Одним из основных посылов TEKNOFEST, прежде всего, является созидание той самой глубокой заинтересованности основной массы общества, где будут быстро расти и продуктивно творить будущие инженеры.

TEKNOFEST - не простая демонстрация возможностей, это - фестиваль передовой инженерной мысли, способной менять настоящее и творить будущее. Это - глобальная платформа, где тысячи школьников и студентов могут проявить свои способности в области высоких технологий, конкурировать со сверстниками в здоровой атмосфере соревнования, заводить полезные профессиональные знакомства, заинтересовывать будущих инвесторов и воодушевляться этой исключительной атмосферой высокотехнологичного творчества.

Следуя за мечтой

Во время мероприятия были продемонстрированы стенды 14 государственных учреждений, в том числе 9 министерств, из Азербайджана и 48 государственных учреждений, компаний и университетов из Турции. На данных стендах посетители могли в подробностях рассмотреть технологические продукты, прототипы и STEM-проекты, разработанные молодежью, а на статических площадках под открытым небом их вниманию были представлены беспилотные летательные аппараты, бронетехника и вертолеты.

О выставочной части фестиваля упомянуто не просто так. Возможно, не все понимают, какую практически важную функцию несёт в себе возможность увидеть вблизи передовые технологии, но это не уменьшает всей значимости данного нюанса.

В целом, говоря о TEKNOFEST, важно выделять заинтересованность обывателей, простых зрителей, которые пришли посмотреть на самолёты и "байрактары", но в итоге получили намного больше - кто-то из них, наверняка, обрёл мечту.

Всю историю человечества именно мечта была отправной точкой, где люди создавали новое и покоряли неизведанное. Всё это нисколько не преувеличение, достаточно хотя бы ненадолго окунуться в историю создания буквально каждого предмета, транспорта, оборудования вокруг нас, чтобы увидеть, что помимо таланта, упорства и труда за всеми этими изобретениями стоит, прежде всего, она - мечта.

Здесь будет весьма уместно упомянуть прекрасное высказывание Сельджука Байрактара, который сам некогда был воодушевлён именно мечтой: "TEKNOFEST - это то место, где ребёнок, прикоснувшийся сегодня к самолёту или дрону, завтра отправится в космос".

Государственная поддержка

Сфера высоких и информационных технологий, как уже было сказано, является основным двигателем экономического развития стран, желающих находиться в плеяде государств, задающих тон в этой области. Становление квалифицированного человеческого ресурса, помноженного на создание инновационного пространства, было обстоятельно указано в распоряжении "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в феврале 2021 года.

Национальные приоритеты в рамках распоряжения включают в себя 5 основных направлений: обеспечение устойчивого роста и конкурентоспособности экономики; создание динамичного, инклюзивного общества, основанного на социальной справедливости; конкурентоспособный человеческий капитал и современные инновации; великое возвращение на освобожденные территории; чистая окружающая среда и страна "зеленого роста".

Ознакомившись с пунктами, указанными в распоряжении Президента, и сравнив их с программой TEKNOFEST, можно легко проследить чёткую последовательность, где ясно видны первые, но очень важные шаги, которые уже сегодня в сфере технологий делает азербайджанская молодёжь при содействии турецких коллег.

"Bir millət, iki dövlət, tək festival"

Факт проведения традиционного технологического и аэрокосмического фестиваля Турции в Азербайджане, к тому же в преддверии Дня Независимости нашей страны, уже сам по себе говорит о многом. Помимо крепких уз братства между народами и взаимной тотальной поддержки в геополитических аспектах, проведение такого совместного масштабного мероприятия как TEKNOFEST является ещё одним проявлением стратегического сотрудничества и партнёрства между нашими странами, ещё одной возможностью заявить миру о многовековых, крепких и нерушимых отношениях между Азербайджаном и Турцией.

В своей речи в рамках TEKNOFEST Президент Азербайджана Ильхам Алиев, помимо широких возможностей, открывающихся перед поколением талантливых изобретателей, подчеркнул высокую вероятность создания высококачественных инновационных продуктов совместными усилиями турецких и азербайджанских специалистов уже в обозримом будущем.

"15 июня прошлого года - в День национального спасения уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган находился в Шуше. Это тоже было знаменательным событием. И 15 июня, и 28 мая - праздничные дни. Мы вместе отметили эти праздничные дни. Подписав историческую Шушинскую декларацию, Турция и Азербайджан официально поднялись на вершину союзничества. Это союзничество проявляется повсюду - в политике, экономических связях, реализации энергетических, транспортных проектов, культуре, образовании, армейском строительстве. Сегодня "ТЕХНОФЕСТ" является очередной демонстрацией нашего единства, его проявлением. "ТЕХНОФЕСТ" - праздник науки, развития, единства, технологий. Уверен, что молодежь, принимающая участие в "ТЕХНОФЕСТ", навсегда запомнит этот исторический день. Представители турецкой и азербайджанской молодежи, несколько дней находившиеся вместе, уже сблизились как одна семья, узнали друг друга. Уверен, что они и дальше всегда будут вместе", - сказал глава государства.

Проанализировав содержание, резонанс и перспективы, которые открывает перед нами "TEKNOFEST Азербайджан", следует резюмировать всю степень важности мероприятия. Эта универсальная, многофункциональная и максимально продуктивная платформа вобрала в себя все основные критерии для становления и развития талантливой молодёжи в сфере высоких технологий:

1) Широкие возможности заявить о себе.

2) Благоприятная среда для здоровой конкуренции, инновативных коллабораций и обмена опытом с иностранными коллегами.

3) Привлечение инвесторов, завязывание партнёрских бизнес-отношений, высокая вероятность интеграции своего продукта на международный рынок.

4) Стимул для создания собственных уникальных высокотехнологичных решений, формирование новаторского и предпринимательского мышления у молодёжи.

5) Приобщение широких масс к сфере высоких технологий и аэрокосмонавтики.

Таким образом, уже сегодня можно констатировать, что TEKNOFEST стал тем самым глобальным событием, которое катализирует прогресс информационно-коммуникационной сферы в Азербайджане, а также станет отличным подспорьем для взращивания и развития молодого поколения местных специалистов, способных осуществить значимый прорыв на мировой технологической арене.